75 лет НАТО: самые важные этапы в истории альянса

Холодная война, миссии в бывшей Югославии и Афганистане и противостояние с Россией. Что еще пережила НАТО за свою 75-летнюю историю? Как зарождался и развивался западный военный альянс - у DW.

4 апреля 1949 года 10 европейских государств, а также США и Канада, подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. По сути, это событие стало рождением Североатлантического альянса (НАТО).

Западный военный альянс НАТО был создан для сдерживания угрозы советской экспансии в Европе спустя четыре года после окончания Второй мировой войны. Он должен был предотвратить возрождение националистических милитаристских тенденций в Западной Европе и гарантировать долгосрочное участие США в политической интеграции на континенте.

В 1945 году США сбросили на Японию свою первую атомную бомбу. А в 1949 испытание своей первой ядерной бомбы провел СССР. Каждая атака СССР по территории альянса грозила ядерным ударом со стороны НАТО.

9 мая 1955 года после бурных дебатов ФРГ - на тот момент Западная Германия (западная часть нынешней Федеративной Республики Германия) - вступила в НАТО. Через пять дней после этого был подписан Варшавский договор, на основании которого был создан Восточный военный блок под руководством СССР.

Восточная часть Германии - тогдашняя ГДР - стала одной из стран Варшавского договора. Таким образом Западная Германия ( ФРГ) и Восточная Германия (ГДР) оказались по разные стороны железного занавеса, являясь членами двух впоследствии противоборствующих военных альянсов.

От конфронтации к разрядке

Карибский кризис 1961 года привел к тому, что две великие ядерные державы - США и СССР - оказались на грани атомной войны. Руководство в Москве изменило свой курс и прекратило размещать на Кубе ядерное оружие, лишь когда тогдашний президент США Джон Кеннеди пригрозил ядерным ударом.

Президент США Джон Кеннеди Фото: AP Photo/picture-alliance

Шокированные тем, что оказались на пороге фактически неизбежной войны, а также на фоне новой конфронтации из-за строительства Берлинской стены в 1961 году, альянс НАТО и страны Варшавского договора, начали очень осторожный курс на разрядку. НАТО изменила свою концепцию. С этого момента альянс мог дать "гибкий ответ" в случае нападения СССР, то есть более сдержанно применить военную силу. Ядерный удар в целях устрашения был бы самым последним средством.

В 1966 году возникли проблемы в отношениях НАТО и Франции. Тогдашний президент Франции Шарль де Голль добивался независимости в принятии военных решений. Франция вышла из военных структур альянса, но осталась в политических. Штаб-квартира НАТО была перенесена из Парижа в Брюссель. Лишь в 2009 году Франция полностью вернулась в военный альянс.

Вновь холодная война. Конец Варшавского договора

В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан и разместил в Европе ракеты средней дальности SS-20 с ядерными боеголовками. НАТО в ответ на это начала, несмотря на внутренние дискуссии, увеличивать количество своих ракет средней дальности.

В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. При нем курс СССР изменился кардинально. Противостояние между Западом и Востоком после подписания договоров о разоружении завершилось.Тогдашний президент США Рональд Рейган призвал Горбачева снести Берлинскую стену.

Тогдашний министр обороны ГДР Эппельман и главком ВС государств-участников Варшавского договора генерал Лушев обмениваются документами о выходе ГДР из этой организации, 24 сентября 1990 года Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Первой из фаланги социалистических стран вышла Польша. В 1989 взбунтовалась ГДР. СССР в ответ не стал нападать. У НАТО возник вопрос, должна ли ФРГ после воссоединения Западной и Восточной Германии войти в ряды западного военного альянса. Четыре державы-победительницы Второй мировой войны - СССР, США, Франция и Великобритания - положительно ответили на этот вопрос. В 1991 распался Восточный блок стран Варшавского договора, потому что бывшие социалистические страны отвернулись от СССР.

Договор Россия - НАТО

НАТО, в свою очередь, не распалась и под руководством США назвала целью своего дальнейшего существования подавление милитаристского национализма в Европе и обеспечение гарантии сохранения демократии и прав человека. СССР, который НАТО считала своим врагом, к тому уже не существовал. В отношениях с Россией НАТО стала стремиться к стратегическому партнерству.

В 1997 стороны подписали в Париже Основополагающий акт Россия - НАТО, согласно которому у РФ нет вето в вопросе расширения НАТО на восток, а НАТО обязуется не размещать свои войска на долгосрочной основе в странах, которые являются новыми членами альянса. Еще в 1991 году, когда распался СССР, российский президент Борис Ельцин задумывался о том, не должна ли Россия войти в НАТО. К этой мысли вновь вернулся в 2000 году и президент РФ Владимир Путин.

Миссия НАТО в бывшей Югославии

В 1990-е годы в странах бывшей Югославии НАТО участвовала в прекращении гражданских войн, чтобы защитить Европу от эскалации конфликтов. В Боснии и Герцеговине в 1995-м были размещены 60 000 солдат в рамках миротворческой миссии ООН (IFOR). В 1999-м НАТО осуществляла бомбардировки Сербии, чтобы заставить сербские и югославские войска уйти из Косово. По оценкам ООН, Косово грозила гуманитарная катастрофа из-за систематического изгнания косовских албанцев.

Мандат для миссии НАТО в Косово ООН не выдала. НАТО практически выдала мандат сама себе, что с точки зрения международного права является крайне спорной мерой. В Косово альянс разместил военных KFOR, которые остаются там до сих пор. Конфликт между Сербией и Косово спустя 25 лет после бомбарировок НАТО Сербии не решен.

Борьба с терроризмом

Посте теракта в США 11 сентября 2001 года НАТО в первый и единственный раз прибегла к коллективной обороне. Согласно статье 5 Устава НАТО, все страны члены альянса в случае вооруженного нападения на одну или несколько из них будут рассматривать его как нападение на них в целом и каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению.

Борьбой с терроризмом НАТО будет заниматься на протяжении 20 лет. После войны в Афганистане международные силы коалиции НАТО вошли в Афганистан, чтобы способствовать мирному восстановлению страны и укреплению демократии. Но эта миссия провалилась, завершившись летом 2021 года, когда к власти в Афганистане снова пришел "Талибан". В спешке последние иностранные войска должны были покинуть Кабул.

Американские военные самолеты взлетают из Кабула, оставляя тысячи афганцев в отчаянии, 16 августа 2021 года Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

НАТО столкнулась с глубоким экзистенциальным кризисом. Тогдашний президент США Дональд Трамп призвал страны-члены альянса увеличить расходы на оборону, назвав организацию устаревшей. Президент Франции Эмманюэль Макрон вообще заявил, что у НАТО "смерть мозга" из-за отсутствия лояльности США. Он хотел усилить европейскую часть альянса.

Россия снова стала врагом

На вопрос о дальнейшем существовании НАТО и расходах на оборону ответил президент России Владимир Путин. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ни у кого в альянсе не осталось сомнений в том, что Россия снова стала врагом и что оборона снова основная задача НАТО - как это было в момент ее основания в 1949 году.

Путин с 2008 года высказывался против расширения НАТО на восток. Но альянс в апреле 2008 года заявил о вступлении в него Украины и Грузии, не называя конкретной даты. В 1999 НАТО, тогда еще при одобрении России, приняла в свои ряды Польшу, Чехию и Венгрию. В 2004-м - три балтийских государства, бывшие советские республики Литву, Латвию и Эстонию. За ними последовали Словакия, Словения, Румыния и Болгария.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Путин еще сидит за одним столом со всеми. На переднем плане Ангела Меркель и Джордж Буш. Фото: Vladimir Rodionov/dpa/picture-alliance

Путин, который становился все более автократичным, чувствовал себя зажатым в тиски. В 2014 году он аннексировал украинский полуостров Крым и поддержал сепаратистов в Донбассе. НАТО отреагировала на этом размещением небольших боевых подразделений на своем восточном фланге и усилила готовность сил быстрого реагирования. Расширение альянса продолжилось. В его состав вошли Хорватия, Албания, Черногория и Северная Македония.

Швеция и Финляндия усилили альянс

После нападения России на Украину в 2022 году до того момента нейтральные Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. Оба государства несмотря на сопротивление Турции и Венгрии, которые в конечном счете дали свое согласие, стали членами НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июня 2023 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Сейчас в Североатлантический альянс входят 32 страны - на 20 больше, чем при его основании 75 лет назад. Основной задачей НАТО снова является защита территории ее государств-участников.

Они, а не сама организация, обещают Украине финансовую и военную поддержку на все то время, пока не закончится война. НАТО хочет не допустить того, чтобы Россия рассматривала ее как одну их сторон конфликта и напала на одну из стран-членов.

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