75 лет НАТО: прошлое и настоящее западного военного альянса

75 лет НАТО: прошлое и настоящее западного военного альянса5 апреля 2024 г.
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Североатлантический договор 4 апреля 1949 года в Вашингтоне подписали 10 европейских государств, а также США и Канада, что стало началом истории НАТО. Организация была создана с целью сдерживания советской экспансии в Европе. О том, что вместили следующие 75 лет, как западный военный альянс противостоял СССР в годы холодной войны, боролся с терроризмом после ее окончании, расширил свои ряды до 32 стран-членов и ныне противостоит России, - в досье DW.