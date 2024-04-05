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75 лет НАТО: прошлое и настоящее западного военного альянса

5 апреля 2024 г.

Об истории и основных этапах развития НАТО, ее противостоянии с СССР в годы холодной войны, миссиях в бывшей Югославии и Афганистане и нынешнем противостоянии с Россией - досье DW.

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У входа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
У входа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Фото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

Североатлантический договор 4 апреля 1949 года в Вашингтоне подписали 10 европейских государств, а также США и Канада, что стало началом истории НАТО. Организация была создана с целью сдерживания советской экспансии в Европе. О том, что вместили следующие 75 лет, как западный военный альянс противостоял СССР в годы холодной войны, боролся с терроризмом после ее окончании, расширил свои ряды до 32 стран-членов и ныне противостоит России, - в досье DW.

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Контекст

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