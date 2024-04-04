НАТО отметила 75-летие со дня основания

Выступая в Брюсселе, глава альянса указал, что страны НАТО должны играть более значительную роль в поддержке Украины. В Москве заявили, что отношения РФ и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации.

Организация Североатлантического договора (НАТО) в четверг, 4 апреля, отпраздновала 75-летие со дня своего основания. Выступая в Брюсселе, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости сохранять единство европейцев и США. "Я не верю в одну только Америку. Так же, как я не верю в одну только Европу. Я верю в Америку и Европу вместе", - указал он, отметив, что "вместе и безопаснее, и сильнее". При этом, напомнил Столтенберг, важное значение имеет "справедливое распределение бремени" оборонных расходов.

Глава альянса также заявил, что страны НАТО должны играть более значительную роль в координации поддержки Украины. "Украина может рассчитывать на поддержку НАТО сейчас и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Столтенберг. Планируется, что именно НАТО, а не Европейское командование вооруженных сил США, будет координировать работу контактной группы по обороне Украины, которая объединяет около 50 стран.

Важный гарант безопасности

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал НАТО важным гарантом безопасности Германии. "Без безопасности все - ничто. И безопасность - это то, ради чего 75 лет назад было создано НАТО", - написал глава немецкого правительства в своем профиле в онлайн-сервисе X.

С ним согласен и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Никогда прежде мы в Европе, мы в Германии не чувствовали так сильно, что нам нужно НАТО для нашей собственной безопасности, для защиты нашей свободы и демократии", - отметил он в письме генсеку альянса Столтенбергу.

Отношения РФ и НАТО на уровне прямой конфронтации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с 75-летием НАТО заявил, что альянс продолжает оставаться американским инструментом для конфронтации. "НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывался, конфигурировался, создавался и управляется США как инструмент конфронтации, прежде всего, на Европейском континенте. НАТО в этом плане продолжает выполнять свои функции, которые, однако, в настоящий момент никоим образом не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, являются дестабилизирующим фактором", - цитирует его агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, отношения РФ и НАТО "фактически скатились на уровень прямой конфронтации", а сам альянс "является вовлеченным в конфликт вокруг Украины".

Для противодействия советской экспансии

Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года с целью защиты от возможной угрозы советской экспансии. Изначально членами НАТО стали 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Одной из заявленных целей альянса является обеспечение сдерживания агрессии или защита от неё в отношении территории любого государства-члена НАТО. Сегодня альянс включает 32 страны.

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