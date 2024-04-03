Столтенберг готовится расширить поддержку Украины НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предлагает создать специальную миссию НАТО по Украине (NATO Mission Ukraine) и согласовать военную помощь альянса Киеву на пятилетний период на сумму 100 млрд евро. Об этом в ночь на среду, 3 апреля, пишут информационные агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Указывается, что подобные планы будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Брюсселе по случаю 75-летней годовщины создания альянса. Окончательно решение по вопросу расширения поддержки подвергшейся российскому нападению страны, однако, ожидается не ранее юбилейного саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Задачи возможной миссии НАТО по Украине

Как указывает dpa, в случае создания миссии НАТО по Украине ее главной задачей станет координирование поставок вооружений и обучения украинских военных. В настоящий момент соответствующую работу проводят США, организуя для этого регулярные встречи на немецкой авиабазе Рамштайн или в Брюсселе. Идея же Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вывести поддержку Украины со стороны НАТО на более общий уровень, сделав ее независимой от политической обстановки в отдельных странах-членах, особенно учитывая возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, поясняет dpa.

Что касается перспективы создания фонда на 100 млрд евро для военной поддержки Украины странами НАТО, то тут остается много вопросов. В частности, нет определенности относительно того, будут ли учтены суммы, уже выделенные на эти цели отдельными странами.

Опасения Германии по поводу усиления роли НАТО в Украине

Пресс-секретарь НАТО отказался комментировать предложения Столтенберга, подтвердив лишь по запросу журналистов, что на встрече глав МИД стран - членов НАТО 3 и 4 апреля пойдет речь о том, как сделать поддержку Украины Североатлантическим альянсом более сильной, более предсказуемой и долгосрочной.

Правительство Германии, в особенности ведомство федерального канцлера, до сих пор очень сдержанно относилось к предложениям усилить роль НАТО в Украине. Эта позиция объясняется опасениями перспективы расширения войны на территорию НАТО и дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

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