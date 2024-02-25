Опрос: 61% немцев боятся расползания войны на страны НАТО

Более 60 процентов жителей Германии боятся, что война в Украине перекинется на страны НАТО. Лишь менее трети опрошенных не опасаются расширения военного конфликта.

Большинство жителей ФРГ спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине опасаются, что она перекинется на территорию государств НАТО. Такие опасения высказал 61 процент участников опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild am Sonntag, результаты которого обнародованы в воскресенье, 25 февраля.

31 процент респондентов выразили мнение, что этого не произойдет или скорее не произойдет, еще восемь процентов не ответили на соответствующий вопрос.

Вторая часть опроса была посвящена интеграции украинских беженцев в Германии. По мнению 51 процента опрошенных, она полностью либо в значительной мере не удалась. Всего 28 процентов респондентов считают, что интеграция прошла в той или иной степени успешно.

Почти половина участников исследования (49%) считают, что украинские беженцы в Германии получают слишком большую материальную поддержку. 35% респондентов считают, что размер пособий является достаточным.

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