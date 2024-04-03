Глава МИД Чехии: У ЕС и НАТО нет стратегии в отношении РФ

Евросоюзу и НАТО нужна дискуссия о стратегии в отношении России, в том числе об окончании войны в Украине, сказал DW глава МИД Чехии. Ян Липавский считает ошибкой то, что сейчас такой стратегии нет.

Ни у Североатлантического альянса, ни у Европейского Союза нет стратегии в отношении РФ, сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, общаясь с корреспонденткой DW в Брюсселе в среду, 3 апреля. "Общие дебаты о нашей стратегии в отношении России не ведутся ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. В ходе подобной дискуссии надо обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", - указал он.

"Поскольку у нас нет такой реальной стратегии, мы должны придерживаться тех принципов, которые у нас есть", - подчеркнул министр, перечислив принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международных границ, Будапештский меморандум 1991 года. Отдельно он выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны иметь право голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

"Самой большой ошибкой, которую мы, Запад или крупнейшие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине какое-либо решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к прочному и справедливому миру и безопасности в Европе", - убежден Ян Липавский.

Замороженный конфликт не принесет Европе мира

В ответ на вопрос о предложении заморозить конфликт в Украине, неоднократно звучавшем из уст председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich), Липавский ответил: "Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война - это просто продолжение замороженного конфликта, начавшегося в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и прочного мира на европейском континенте".

По его мнению, война в Украине - это следствие еще более масштабной проблемы - российского империализма. "Истинная проблема - это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может пойти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое". Министр напомнил о действиях Москвы в Крыму, Грузии, Приднестровье и указал, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию. "Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти", - добавил он.

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