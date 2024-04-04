НАТО: Ситуация тяжелая, но ВСУ могут получить преимущество

Несколько стран НАТО пообещали поискать на своих складах системы Patriot, чтобы передать их Украине. Тем временем в альянсе думают над планом долгосрочной военной помощи ВСУ.

Во время прошедшего в Брюсселе в четверг, 4 апреля, заседания Совета Украина-НАТО украинская сторона просила союзников срочно предоставить ей больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы защититься от ракетных ударов России. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, несколько стран-членов пообещали Украине "провести инвентаризацию" своих запасов оружия и оказать помощь.

Перед заседанием в штаб-квартире НАТО прошли мероприятия по случаю 75-летия Североатлантического альянса. Сразу после торжеств Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщались с журналистами. "Я не хотел бы портить вечеринку по случаю дня рождения, но мое послание сегодня таково: Patriot", - сказал Кулеба.

По его словам, жизнь простых украинцев, безопасность украинской экономики и городов зависят от систем ПВО. "Но мы говорим именно о Patriot, потому что это единственные системы, которые могут перехватывать баллистику, а только в марте Россия выпустила по Украине 94 баллистические ракеты", - сказал министр. Он подчеркнул, что предоставление систем Patriot Украине зависит только от союзников НАТО, "у которых их много".

В НАТО срочно ищут Patriot для Украины

Аргументы Кулебы во время заседания, похоже, были убедительными, поскольку на итоговой пресс-конференции Столтенберг отметил, что страны-члены альянса "понимают срочность" предоставления Украине систем ПВО, и некоторые из них согласились изучить свои запасы оружия, "чтобы понять, могут ли они предоставить больше противоракетных систем, в частности Patriot, а также гарантировать, что у тех систем, которые уже в Украине, есть боеприпасы и запасные части для того, чтобы функционировать должным образом".

Столтенберг пояснил, что для эффективной воздушной обороны важно не только наличие самих батарей, но и ракет-перехватчиков. "Несколько союзников пообещали, что они приложат новые усилия, чтобы найти и прислать больше систем. Но не буду вдаваться в детали, пока они сами не завершат этот процесс", - сказал генсек.

Столтенберг: ВСУ нуждаются в большей помощи

В НАТО признают, что ситуация на фронте в Украине "остается серьезной". "Украине нужно больше систем противовоздушной защиты, больше боеприпасов и больше помощи", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что за последние дни несколько стран-членов НАТО объявили новые инициативы и партии военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, Германия сообщила, что выделит почти 600 миллионов евро на реализацию чешской инициативы по закупке боеприпасов 155-миллиметрового калибра, Великобритания пообещала предоставить 10 тысяч дронов, Франция - выделить "еще больше ракет и бронированных авто", а Финляндия - передать оружие на 188 миллионов евро.

"Но нам нужно делать еще больше, нам нужно сделать нашу поддержку более крепкой и долгосрочной", - заявил глава НАТО.

Два сценария ситуации на фронте в Украине

От того, смогут ли союзники объединиться и предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, будет зависеть развитие ситуации на фронте в ближайшие недели и месяцы, указал генеральный секретарь альянса, оценивая вероятность наступления российской армии в мае-июне, о котором в последнее время сообщают некоторые СМИ.

Столтенберг отметил, что Россия "продолжает натиск вдоль линии фронта", мобилизует больше людей и "готова жертвовать людьми и оружием ради малейших продвижений".

"Это серьезно. И фактически существует два сценария возможного развития ситуации. Или союзники НАТО смогут мобилизовать поддержку, и Украина сможет отбить больше своих территорий. Или мы не будем способны мобилизовать эту помощь, и тогда существует реальный риск, что Россия захватит новые территории, а мы окажемся в более опасной ситуации", - сказал генсек.

Он убежден, что, если союзники предоставят Украине все необходимое оружие, "украинцы смогут получить новые преимущества на фронте", поэтому укрепление ВСУ - "единственный способ показать Владимиру Путину, что он не победит".

"И это единственный способ убедить его сесть за стол переговоров и договориться о приемлемом решении, при котором Украина получит преимущество как суверенное и независимое государство. Я твердо убежден, что это возможно", - подчеркнул Столтенберг.

Смотрите также: