НАТО для ВСУ: миллион дронов, учебный центр, больше оружия

Несмотря на колебания США, остальные союзники по НАТО наращивают военную помощь Украине, создавая новые коалиции и не только. Сам альянс анонсировал создание совместного с Киевом аналитического центра.

В преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО обсудила новую военную помощь Киеву. На заседании Совета НАТО-Украина было решено создать совместный учебно-аналитический центр в Польше, в городе Быдгош, где украинцы смогут "делиться уроками, извлеченными из российской войны".

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 15 февраля. "Это принесет пользу и им, и нам", - убежден он. Ожидается, что украинские военные начнут учиться и тренироваться в новом центре НАТО вместе с военнослужащими альянса уже через несколько месяцев. Между тем Европейский Союз уже обучил около 35 тысяч украинских солдат в рамках Миссии военной помощи EUMAM.

"Мы видим, что наша поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", - сказал Столтенберг, общаясь с журналистами. Однако чтобы обеспечить Украину необходимым оружием и боеприпасами, союзникам нужно активно наращивать военное производство, добавил он. Это уже происходит: по его сведениям, после согласования плана оборонных инвестиций в январе члены НАТО подписали контракты с промышленностью на 10 млрд евро в виде дополнительных заказов.

Союзники ждут положительного решения США

Генсек приветствовал то, что союзники по НАТО оказывают Киеву больше финансовой и военной помощи, предоставляют больше средств ПВО и боеприпасов, но с тревогой отозвался о колебаниях Вашингтона. "Мы уже видим последствия того, что США не могут принять решение", - сказал он, пояснив, что это влияет на приток помощи Украине. "Я ожидаю, что Конгресс Соединенных Штатов согласится на пакет дальнейшей помощи Украине, поскольку подавляющее большинство в Конгрессе ее поддерживает", - сказал Столтенберг.

"Поддержка Украины - это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность, - подчеркнул генсек НАТО. - Если мы позволим Путину победить, это будет опасно не только для украинцев, но и для всех нас, и сделает мир еще менее безопасным и более уязвимым".

Борис Писториус Фото: Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Со своей стороны министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что не должно быть ни тени сомнений в том, что все союзники единым фронтом выступают на стороне Киева. Он намерен встретиться с членами Сената и Палаты представителей США в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить этот вопрос.

Новая помощь Украине

14 и 15 февраля партнеры Украины по НАТО и формату "Рамштайн" дали старт работе новых коалиций. Так, Латвия возглавит коалицию дронов, готовую поставить миллион беспилотников для ВСУ. По данным главы украинского Минобороны Рустема Умеров, который на этот раз общался с коллегами по видеосвязи, к коалиции присоединились Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Страны обязались инвестировать в производство и поставлять Украине беспилотники и запчасти. Планируются также испытания дронов и обучение военнослужащих. Латвия выделяет на эти цели 10 млн евро, а Великобритания, которая вместе с ней собирается руководить этой коалицией, заявила, что предоставит тысячи FPV-дронов, доказавших свою эффективность на поле боя.

Украинские солдаты оснащают гранатами FPV-дроны Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Союзники Украины также официально запустили коалицию противовоздушной обороны, возглавляемую Германией и Францией. Борис Писториус и его французский коллега Себастьян Лекорню подписали учредительные документы 14 февраля в Брюсселе. После оказания экстренной помощи в области наземной ПВО внимание теперь сосредоточено на "долгосрочных возможностях", пояснил Писториус, подчеркнув, что ПВО - это основное условие успеха украинской армии в борьбе с российским агрессором. Новая коалиция позволит повысить эффективность украинской ПВО и облегчить закупки. Всего к ней уже присоединились 15 стран, уточнил Умеров.

Литва и Исландия возглавят коалицию по разминированию Украины, в которой примут участие более 20 стран. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Брюсселе 14 февраля. "Первый важный шаг сделан, и нам предстоит большая работа. В то время как ситуация с подготовкой солдат в области разминирования сейчас удовлетворительная, потребность в оборудовании - критическая", - пояснил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его страна предоставит Украине бронетранспортеры и выделит 1,2 млн евро на разминирование.

Кроме того, новую помощь анонсировали Канада, Финляндия и Норвегия, сообщил Столтенберг, уточнив лишь, что речь идет об оборудовании для истребителей F-16, запчастях и ПВО.

"Запад делает многое, но проблема в том, что Россия тоже делает многое, - заявила в Брюсселе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. - Россия перевела свою экономикуна военные рельсы, значительная часть ее ресурсов идет на производство боеприпасов, а это значит, что мы должны активизироваться, и мы это делаем". По ее словам "очень важно, чтобы Украина одержала победу", а Россия "поняла, что эти действия имеют последствия".

НАТО бьет рекорды

В 2024 году 18 из 31 государств-членов альянса достигнут цели по инвестированию в оборону не менее двух процентов ВВП - десять лет назад таких стран в НАТО было всего три. При этом суммарные расходы на оборону членов альянса впервые достигнут рекордных двух процентов от суммы их суммарного ВВП. Йенс Столтенберг назвал это историческим прогрессом и призвал не останавливаться.

Глобальная обстановка в сфере безопасности ухудшается, констатируют в Североатлантическом альянсе. По словам его генсека, мир никогда нельзя воспринимать как должное. Однако он подчеркнул, что сейчас альянс не видит для себя "никакой неминуемой военной угрозы". "НАТО продолжает заботиться о том, чтобы у Москвы не было шансов на просчет в отношении нашей готовности защитить всех союзников", - резюмировал Столтенберг.

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