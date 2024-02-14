НАТО: Рост расходов союзников на оборону - беспрецедентный

Расходы стран - участниц НАТО на оборону в 2023 году увеличились до рекордных показателей, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "В прошлом году мы наблюдали беспрецедентный рост на 11% у европейских союзников и у Канады", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в среду, 14 февраля, накануне встречи министров обороны государств НАТО в Брюсселе. По его словам, к концу 2024 года ожидается, что 18 из 31 члена НАТО выполнят условие направить на оборонные расходы 2% своего ВВП. "Это еще одно рекордное число", - сообщил генсек, добавив, что это в шесть раз превышает данные 2014 года, когда этому требованию отвечали лишь три натовских государства.

Йенс Столтенберг признал, что "некоторым союзникам еще предстоит пройти путь", чтобы достичь целевых показателей расходов на оборону, и одновременно раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за подрыв коллективной безопасности альянса. "Мы не должны оставлять места для просчетов или недопонимания в Москве относительно нашей готовности, нашей приверженности, нашей решимости защищать всех союзников", - подчеркнул глава НАТО.

Трамп - о неплательщиках в НАТО

Дональд Трамп, который решил на выборах президента США в 2024 году стать кандидатом от Республиканской партии, на митинге в Южной Каролине 10 февраля пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?" - сообщил Трамп. В ответ он, по собственным словам, подчеркнул, что не обеспечит этой стране защиту, даже наоборот, будет поощрять Россию "делать все, что та захочет". "Вы должны платить по счетам", - сказал Трамп, умозрительно обращаясь к партнерам США по НАТО.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал заявление Трампа, назвав его глупым, позорным и опасным.

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