Байден назвал высказывания Трампа о защите НАТО опасными

"Это глупо, это позорно, это опасно, это не по-американски", - заявил президент США Джо Байден в ответ на угрозы своего предшественника. Дональд Трамп призвал не защищать страны НАТО, которые "не платят по счетам".

Президент США Джо Байден резко раскритиковал Дональда Трампа за его недавние высказывания о НАТО. "Ради бога, это глупо, это позорно, это опасно, это не по-американски", - сказал Байден во вторник, 13 февраля, в ответ своему вероятному оппоненту на президентских выборах 2024 года, заявившему, что Трамп в случае переизбрания президентом не станет защищать от России страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

"Можете ли вы представить, чтобы бывший президент Соединенных Штатов говорил такое? Весь мир это услышал. И самое худшее, что он это имеет в виду, - заявил Джо Байден. - Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед российским диктатором. Что ж, позвольте мне сказать это как можно яснее: я никогда этого не сделаю".

По словам главы Белого дома, комментарии Трампа сделали еще более неотложным принятие Конгрессом США запроса Байдена на дополнительное финансирование для поддержки Украины, защищающейся от российского вторжения.

Трамп - о "неплательщиках" в НАТО

Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост в США, на митинге в Южной Каролине 10 февраля пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?" - сообщил Трамп.

В ответ он, по собственным словам, подчеркнул, что не обеспечит этой стране защиту, даже наоборот, будет поощрять Россию "делать все, что та захочет". "Вы должны платить по счетам", - сказал Трамп, умозрительно обращаясь к партнерам США по НАТО.

Реагируя на это заявление Трампа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 февраля поспешил заверить, что Североатлантический альянс "готов и имеет возможность защитить всех союзников" перед лицом военной угрозы.

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