Впервые за десятилетия расходы ФРГ на военные нужды превысят два процента ВВП. Только на днях Дональд Трамп пригрозил на случай переизбрания президентом, что США не будут защищать страны НАТО, мало тратящие на оборону.

Германия впервые за последние три десятилетия сообщила о запланированном выделении на оборону суммы, эквивалентной двум процентам ВВП. Правительство ФРГ проинформировало НАТО о перечислении на военные нужды 73,41 млрд долларов, сообщило в среду, 14 февраля, агентство dpa, отметив, что для Германии это рекордная сумма в абсолютном выражении, которая, согласно нынешним прогнозам, соответствует квоте в 2,01 процента ВВП страны.

Согласно документам из архивов Североатлантического альянса, Германия в последний раз выделяла на оборону два процента ВВП в 1992 году. В годы холодной войны квота военных расходов ФРГ превышала три процента ВВП.

Министры обороны стран НАТО обсудят текущую ситуацию с военными расходами в альянсе на встрече в Брюсселе 15 февраля. Ожидается, что в 2024 году около 20 из 31 государства НАТО выполнят норму военных расходов на уровне двух процентов ВВП.

Значительное увеличение расходов Германии на оборону

По сравнению с прошлым годом Германия увеличивает расходы на военные нужды более чем на 20 процентов. В 2023 году Германия выделила на оборону 56,64 млрд долларов в пересчете, что соответствует 1,57 процента ВВП.

Правительство ФРГ отреагировало резким увеличением расходов на оборону на последствия российского вооруженного вторжения в Украину. В Берлине рассчитывают, что существенное увеличение расходов на военное сдерживание и оборону ясно покажут президенту РФ Владимиру Путину, что в случае нападения на какую-либо из стран НАТО у России не будет шансов на успех.

В конце прошлой недели претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил, что в случае переизбрания президентом он не станет защищать от России страны НАТО, недостаточно тратящие на оборону.

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