ФРГ сообщила НАТО о выделении рекордной суммы на оборону

ФРГ сообщила НАТО о выделении рекордной суммы на оборону14 февраля 2024 г.
Германия впервые за последние три десятилетия сообщила о запланированном выделении на оборону суммы, эквивалентной двум процентам ВВП. Правительство ФРГ проинформировало НАТО о перечислении на военные нужды 73,41 млрд долларов, сообщило в среду, 14 февраля, агентство dpa, отметив, что для Германии это рекордная сумма в абсолютном выражении, которая, согласно нынешним прогнозам, соответствует квоте в 2,01 процента ВВП страны.
Согласно документам из архивов Североатлантического альянса, Германия в последний раз выделяла на оборону два процента ВВП в 1992 году. В годы холодной войны квота военных расходов ФРГ превышала три процента ВВП.
Министры обороны стран НАТО обсудят текущую ситуацию с военными расходами в альянсе на встрече в Брюсселе 15 февраля. Ожидается, что в 2024 году около 20 из 31 государства НАТО выполнят норму военных расходов на уровне двух процентов ВВП.
Значительное увеличение расходов Германии на оборону
По сравнению с прошлым годом Германия увеличивает расходы на военные нужды более чем на 20 процентов. В 2023 году Германия выделила на оборону 56,64 млрд долларов в пересчете, что соответствует 1,57 процента ВВП.
Правительство ФРГ отреагировало резким увеличением расходов на оборону на последствия российского вооруженного вторжения в Украину. В Берлине рассчитывают, что существенное увеличение расходов на военное сдерживание и оборону ясно покажут президенту РФ Владимиру Путину, что в случае нападения на какую-либо из стран НАТО у России не будет шансов на успех.
В конце прошлой недели претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил, что в случае переизбрания президентом он не станет защищать от России страны НАТО, недостаточно тратящие на оборону.
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