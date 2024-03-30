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Лондон: РФ мобилизует по 30 тысяч человек в месяц

Александр Дельфинов
30 марта 2024 г.

Российские войска способны восполнять боевые потери и продолжают медленно продвигаться в западном направлении от захваченной Авдеевки, говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой областиФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Российские войска по-прежнему способны восполнять боевые потери, мобилизуя по 30 тысяч человек ежемесячно для продолжения атак в войне на истощение Украины, говорится в отчете британской разведки, опубликованном в соцсети Х в субботу, 30 марта. По этим данным, армия РФ сохраняет количественное преимущество, также превосходя обороняющие Украину силы в боеприпасах и технике.

"Российские войска продолжают постепенное продвижение в западном направлении от Авдеевки. В конце марта они с большой вероятностью взяли под контроль два села - Тоненькое и Орловку - и ведут дальнейшее наступление в этом районе", - отмечается в сообщении министерства обороны Великобритании. Однако, по данным британских военных экспертов, несмотря на продолжающиеся атаки в разных местах на линии фронта, успехи российских войск в последние недели были минимальными.

В ряде областей Украины отменили отключения света

Между тем, в четырех областях Украины, подвергшейся накануне массированным обстрелам со стороны РФ, отменены графики аварийных отключений электроэнергии. Но в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях почасовые отключения по-прежнему действуют, указало министерство энергетики страны и власти регионов. При этом в Харьковской области полностью разрушена Змиевская ГЭС.

Как сообщил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в результате массированной российской атаки 29 марта были повреждены объекты энергетики в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях, в некоторых регионах пришлось вводить аварийные отключения электричества. Аварийное отключение оборудования было также проведено на одной из подстанций в Одесской области, в результате чего были временно обесточены около 70 тысяч потребителей. Кроме того, по данным украинского Минэнерго, без электричества остаются тысячи абонентов в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

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