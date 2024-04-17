Байден поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

Палата представителей США предложила отдельный законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов, предусматривающий передачу Киеву ATACMS. Байден заявил, что готов подписать его "немедленно" после принятия в Конгрессе.

Президент США Джо Байден поддержал раздельные законопроекты о новой помощи Украине, Израилю и Тайваню, предложенные в среду, 17 апреля, спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Новый пакет помощи Киеву, в частности, предусматривает выделение около 61 млрд долларов, передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, а также переход на систему займов.

"Я решительно поддерживаю этот пакет законопроектов, направленный на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине и предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа, а также на укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США напомнил, что Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина подвергается непрекращающимся бомбардировкам со стороны России, интенсивность которых за последний месяц резко возросла.

По оценке Байдена, Палата представителей должна принять законопроекты на этой неделе, а Сенат "должен быстро последовать ее примеру". "Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - подчеркнул президент США.

Палата представителей опубликовала раздельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню

В документе о предоставлении новой помощи Киеву предлагается выделить 60,8 млрд долларов, причем 13,8 млрд из них планируют направить на закупку вооружений и оборудования, еще 13,4 млрд будут предназначаться для замены и ремонта уже переданного Украине оружия, а также для обучения украинцев. Кроме того, 23,2 млрд долларов из этой суммы будут предусмотрены на восполнение американских оружейных запасов.

На помощь Израилю предлагается выделить 26 млрд долларов, а на помощь Тайваню - 8 миллиардов.

Голосование по предоставлению новой помощи Украине, Израилю и Тайваню должно пройти в Палате представителей, большинство в которой занимают республиканцы, в субботу, 20 апреля. По каждому из законопроектов будут голосовать отдельно.

Палата представителей США неоднократно блокировала помощь Украине

Представители Республиканской партии США с конца 2023 года блокируют в Конгрессе принятие нового пакета помощи Украине объемом 60 млрд долларов под давлением экс-президента страны Дональда Трампа, который намеревается в ноябре вновь избраться на высший государственный пост. Администрация США во главе с Джо Байденом настаивает на одобрении дальнейшей помощи, указывая на ее решающее значение. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без поддержки Соединенных Штатов его страна может проиграть войну, а, по оценке Пентагона, Киеву в случае прекращения помощи США придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов. Однако этот документ оказался заблокированным в Палате представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.