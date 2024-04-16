Конгрессмены США рассмотрят отдельный пакет помощи Украине

Палата представителей США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния может утвердить обширный пакет помощи Киеву. Программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты, а решение по ним может быть принято уже в ближайшие дни, сообщил вечером в понедельник, 15 апреля, спикер нижней палаты американского парламента Майк Джонсон с соцсети X.

"На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты по структурированному и уместному процессу внесения поправок", - написал он по итогам встречи с республиканцами Палаты представителей.

Часть республиканцев может не поддержать Джонсона

Как отмечает Politico , четвертый предложенный законопроект пока находится на стадии доработки и будет включать среди прочего запрет соцсети TikTok в США и положение о продаже конфискованных у российских олигархов активов.

При этом издание не исключает, что у Джонсона не окажется достаточной поддержки, чтобы вынести данные законопроекты на рассмотрение, поскольку ему будет необходима почти единогласная поддержка однопартийцев. Между тем, сторонники жесткой линии среди республиканцев в тот же день опубликовали заявление, в котором выступили против использования необходимых Израилю средств для принятия решения о помощи Украине.

В свою очередь портал The Hill отмечает, что предложение Джонсона, которое он представил на закрытом заседании, вызвало негативную реакцию со стороны некоторых консервативных конгрессменов. Они потребовали, чтобы любая дополнительная помощь Украине сопровождалась ужесточением мер безопасности на границе США с Мексикой, которое ранее Джонсон исключил из законопроекта. "Многие консерваторы очень расстроены тем, как обстоят дела", - цитирует издание слова республиканки Марджори Тэйлор Грин. Она обвинила Джонсона в нарушении обещаний.

Палата представителей США блокирует пакет помощи Украине

Представители Республиканской партии США с конца 2023 года блокируют в Конгрессе принятие нового пакета помощи Украине объемом 60 млрд долларов под давлением экс-президента страны Дональда Трампа, который намеревается в ноябре вновь избраться на высший государственный пост. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, указывая на ее решающее значение. В частности, Пентагон предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов. Однако этот документ оказался заблокированным в Палате представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.