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Bloomberg: У США нет "плана Б" для военной помощи Украине

Ася Миллер
12 апреля 2024 г.

В Белом доме разочарованы как республиканцами, задерживающими с осени 2023 года помощь Киеву, так и европейскими партнерами.

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Фото: Ken Cedeno/abaca/picture alliance

У США нет "плана Б" в вопросе о военной помощи Украине, за исключением заблокированных Конгрессом 60 млрд долларов, сообщило в четверг, 11 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников. Белый дом разочарован как республиканцами, задерживающими с осени 2023 года помощь Киеву, так и европейскими партнерами, которым, по мнению администрации Джо Байдена, следовало бы передать Украине прибыль от замороженных активов РФ, отмечают собеседники агентства.

Помимо этого, в Вашингтоне убеждены, что государства Евросоюза могли бы из собственных запасов организовать поставку Киеву систем ПВО Patriot, о потребности в которых неоднократно заявляли украинские власти.

В рамках визита в Киев в марте 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что законопроект о военной помощи Украине получит двупартийную поддержку, и отказался обсуждать "план Б" в данном вопросе. Когда именно республиканцы и демократы придут к согласию, Салливан не сообщил.

Споры в парламенте США о помощи Украине

Новое финансирование военной помощи Украине, уже два года отражающей российскую агрессию, не могут согласовать в Конгрессе США с осени 2023 года. 13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о предоставлении Украине, Израилю и Тайваню помощи на 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов.

Однако этот документ может не пройти Палату представителей, где большинство - у Республиканской партии. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон уже заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер усиления защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Конгресс США как можно скорее одобрить60-миллиардный пакет военной помощи Киеву. Чем дольше США тянут с оказанием такой помощи, тем больше украинцев погибнет на фронте, предупредил Столтенберг.

 

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