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США продадут Украине военную технику на 138 млн долларов

Виталий Кропман
10 апреля 2024 г.

Выделяемые США средства будут использованы для ремонта поставленных ранее Украине зенитно-ракетных комплексов Hawk и позволят улучшить защиту населения и важных объектов инфраструктуры, отмечают в Вашингтоне.

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Зентино-ракетный комплекс Hawk
Зентино-ракетный комплекс HawkФото: imago stock&people

Власти США разрешили продажу Украине срочно необходимого военного оборудования на сумму 138 млн долларов. Об этом в среду, 10 апреля, сообщило агентство AFP. Как заявили в американском Агентстве международного сотрудничества в области безопасности (DSCA), Киеву срочно необходимо расширить свои оборонительные возможности против российских ракетных атак. Выделяемые США средства будут использованы для ремонта и модернизации поставленных ранее Украине зенитно-ракетных комплексов Hawk и позволят улучшить защиту населения и важных объектов инфраструктуры, отметили в DSCA

Вашингтон уже предоставил Киеву несколько систем ПВО, включая комплексы Patriot и более старые ЗРК Hawk, напоминает AFP. Это значительно улучшило противовоздушную оборону Украины, которая на момент российского вторжения в феврале 2022 года состояла в основном из систем советской эпохи.

После начала прямой  агрессии России США оставались важнейшим поставщиком военной помощи Украине. Однако с конца 2023 года оппозиционные Белому дому представители Республиканской партии в Конгрессе под давлением бывшего президента Дональда Трампа, который хочет переизбраться в ноябре, уже несколько месяцев блокируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млрд долларов. Недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без дальнейшей поддержки его страну ждет поражение в войне с Россией.

 

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