Киев потратит помощь США на оружие и восстановление

В случае одобрения новой помощи Украине Сенатом США 49,9 млрд долларов пойдут на военные нужды, еще 7,8 млрд - на поддержку бюджета, заявил премьер Украины Шмыгаль.

В случае предоставления Украине финансовой помощи США в объеме 61 млрд долларов после одобрения этой меры Сенатом Конгресса США 49,9 млрд долларов из этой суммы будут потрачены на оборонные нужды. Такое заявление сделал в ночь на воскресенье, 21 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook.

Он добавил, что оставшиеся средства из пакета помощи планируется распределить следующим образом: 7,8 млрд долларов - на бюджетные нужды, 1,57 млрд долларов - на поддержку экономики и 400 млн долларов - на фонды охраны границ и гуманитарного разминирования.

"Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного, и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры", - написал Шмыгаль.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей Конгресса США

20 апреля Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.

Противостояние демократов и республиканцев в законодательном органе США по вопросу дальнейшей помощи Украине идет с конца 2023 года. Администрация президента США Джо Байдена настаивает на одобрении дальнейшей помощи, а министерство обороны предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

В середине февраля Сенат США одобрил законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов, но документ был заблокирован в Палате представителей. Ее спикер Майк Джонсон выразил недовольство тем, что, в законопроекте не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы. В середине апреля программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты.