  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

США обещают передать Киеву оружие в течение нескольких дней

Жан Рофе
21 апреля 2024 г.

Американское вооружение доставят в Украину со складов в Германии, как только будет подписан закон о военной помощи, заявил Пентагон.

https://p.dw.com/p/4f1gA
Украинские военные в Донецкой области, январь 2024 года
Украинские военные в Донецкой области (фото из архива)Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Соединенные Штаты смогут передать Украине оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер. "У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это ранее", - цитирует его газета The New York Times в субботу, 20 апреля.

Как рассказали изданию неназванные американские чиновники, вооружение будет доставлено по железной дороге со складов Пентагона на территории Германии. Что именно войдет в новый пакет помощи Украине, не уточняется, но, по словам Райдера, вероятно, там будет большое количество боеприпасов для ПВО и артиллерии.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей

Ранее в тот же день Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине в размере около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Об острой нехватке систем ПВО в Украине на заседании Совета Украина-НАТО говорил Владимир Зеленский. В ответ генсек НАТО пообещал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Тем временем, в кулуарах весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне обсуждалась судьба замороженных российских активов.
Политика20 апреля 2024 г.29:00 мин.
Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Показать еще