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"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

18 апреля 2024 г.

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.

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Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза и Украины в Брюсселе Фото: Lukasz Kobus/European Union | CC BY 4.0

На фоне массированных российских воздушных атак на украинские города и критическую инфраструктуру Европейский Союз и его страны увеличат гуманитарную помощь Украине и ее поддержку в области гражданской обороны, в частности будут поставлены электрогенераторы и силовые трансформаторы. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС 17 апреля.

Евросоюз также подчеркивает необходимость срочно предоставить Украине средства противовоздушной обороны, ускорить и активизировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты. Его лидеры, главы государств и правительств призвали сделать необходимые шаги на уровне министров отдельных стран. Встреча глав Минобороны и МИД стран ЕС пройдет уже 22 апреля.

Председатель Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС 17 апреля
Шарль Мишель на саммите ЕС 17 апреляФото: Dario Pignatelli/European Union

"Нам не нужно так много слов, нам нужно больше военной техники - им нужно!" - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, выйдя к журналистам за полночь, чтобы рассказать о решениях ЕС. Новые поставки вооружений и боеприпасов Киеву, по его словам, - это "вопрос не месяцев, а дней и недель".

Как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО призвал участников саммита канцлер Германии Олаф Шольц. "Всем нужно посмотреть на свои запасы, чтобы понять, могут ли они выделить еще какие-нибудь системы ПВО, особенно Patriots, потому что они так срочно нужны в этой конкретной ситуации, - сказал он. - Агрессивная война России продолжается с особой жестокостью, и мы знаем: чтобы поддержать Украину, мы должны делать больше, чем до сих пор делали". Сам Берлин накануне объявил о намерении передать Киеву уже третью установку Patriot.

Украина ждет обещанного Европейским Союзом

Президент Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите ЕС 17 апреля
Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите ЕС 17 апреляФото: Dario Pignatelli/European Union

С учетом тех систем ПВО, которые уже есть у Украины, Киев не исключает угрозы российских атак не только на Запорожскую АЭС, но и на другие атомные станции. На это указал президент Владимир Зеленский, обращаясь к Евросовету по видеосвязи: "Это можно остановить только противовоздушной обороной - специальными системами, такими как Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS... Системами, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас - нужны, чтобы остановить Путина от использования террористических методов. Ради вашей безопасности в том числе".

В то же время Зеленский отметил, что ВСУ до сих пор не получили обещанный миллион артиллерийских снарядов от ЕС, а несколько других инициатив реализованы не полностью. "Это в первую очередь сказывается на том, что наши солдаты могут использовать на фронте и чего им, к сожалению, еще приходится ждать, - сказал президент Украины. - Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей - как о поставках и совместном производстве оружия и боеприпасов, так и о финансировании необходимых проектов".

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС 17 апреля
Гитанас НауседаФото: Gaetan Claessens/European Union

Глядя на то, как каждый день и каждую ночь Россия бомбит Украину, убивая мирных жителей и разрушая ее инфраструктуру, "очень жаль видеть, что мы принимаем решения, но не выполняем их", признал президент Литвы Гитанас Науседа, общаясь с журналистами.

По его мнению, радоваться нужно не решениям о поставках вооружений Киеву, а самим поставкам, когда они своевременны. "Потому что иногда временной разрыв между принятием решения и его реализацией занимает несколько месяцев и даже больше", - констатировал он.

Будущий шаг к миру в Украине?

Шарль Мишель рассказал журналистам, что страны ЕС едины как в своей готовности помогать Украине, так и искать возможности для справедливого мира в Украине. Поэтому лидеры обсудили реализацию мирного плана Владимира Зеленского и запланированную на июнь в Швейцарии конференцию по урегулированию вооруженного конфликта в Украине, в которой примет участие и Евросоюз.

"Мы хотим взаимодействовать с международным сообществом, со всеми странами мира, особенно с Глобальным Югом. Мы намерены координировать свои действия с политической точки зрения", - сказал глава Евросовета.

Подобную точку зрения высказал перед встречей канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Сейчас необходима полная поддержка Украины, чтобы РФ поняла, что альянсе ЕС не даст слабину. С другой стороны, на мой взгляд, при полной поддержке, важно думать о возможностях мира и прекращения огня, - сказал он. -  Нам нужны рамки, которые позволят говорить об этом в принципе. Сейчас мы не находимся даже в сфере диалога между сторонами конфликта. Чтобы этого достичь, нам нужны разные союзники". По мнению Нехаммера, прогресса в этом можно добиться при помощи партнеров за пределами Европы, например, в странах БРИКС, "которые поддерживают хорошие отношения с Российской Федерацией".

В итоговом заявлении Европейский совет также приветствовал прогресс в деле передачи Украине доходов от замороженных активов РФ и призвал к скорейшему принятию предложения Еврокомиссии об их использовании. Президент Украины в своем обращении просил использовать и сами активы "чтобы защитить жизни людей от российского террора". Он также попросил Брюссель приложить максимальные усилия, чтобы убедить Вашингтон предоставить Киеву больше помощи, в том числе финансовой. Голосование в Конгрессе США о выделении Украине 60 млрд долларов запланировано на 20 апреля.

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