Шольц ожидает от саммита ЕС "очень ясного сигнала" Путину

Канцлер ФРГ призвал участников саммита ЕС расширять помощь Украине в оборонительной войне против России. Он высказался за использование прибыли от замороженных активов РФ для закупки оружия для Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает от саммита ЕС "очень ясного сигнала" президенту РФ Владимиру Путину о решимости Евросоюза. "Нам по-прежнему важно что-то предпринять для противостояния жестокой российской агрессии путем оказания помощи Украине", - сказал он в четверг, 21 марта, на открытии встречи глав государств и правительств 27 стран ЕС в Брюсселе, на которой речь, в частности, пойдет о финансовой и экономической помощи Киеву и поставках вооружений Украине.

Шольц вновь призвал страны ЕС расширять помощь Украине. "Все европейские государства должны внести свой весомый вклад, и я здесь вижу хорошие подвижки", - отметил он. Канцлер вновь напомнил о том, что Германия, уже поставившая или обещавшая поставить вооружения Украине на 28 млрд евро, является крупнейшим спонсором Киева в ЕС.

Закупка боеприпасов для Украины

Федеральный канцлер назвал крупным прорывом решение парижского саммита по Украине в конце февраля, на котором было решено закупать крупные объемы оружия и боеприпасов для Киева за пределами Евросоюза. Шольц также выразил уверенность в том, что участники саммита согласятся с использованием прибыли от замороженных российских активов "для закупки вооружений, для закупки боеприпасов, в которых Украина нуждается для своей оборонительной борьбы".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила соответствующее предложение 20 марта, но пока неясно, поддержат ли его все страны ЕС. Некоторые европейские государства опасаются судебных исков со стороны России и потери доверия со стороны инвесторов.

По данным ЕК, в Евросоюзе заморожены активы российского Центробанка на 210 млрд евро. В 2023 году с этих активов была получена прибыль в объеме 4,4 млрд евро.

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