Как ЕС передаст Украине доходы от замороженных активов РФ

Доходы от российских активов, замороженных в Евросоюзе, должны быть передана Украине, считают в Брюсселе. Странам ЕС представили конкретное предложение: о каких суммах речь, на какие цели и как это должно работать.

В Европейском Союзе обнародовали предложение о механизме передаче Украине львиной доли доходов, получаемых финансовыми институтами в ЕС от замороженных активов Центрального банка РФ. Совместное предложение Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства ЕС уже разослали странам-членам, а в среду, 20 марта, о его содержании рассказали журналистам в Брюсселе.

На данный момент центральные депозитарии уже идентифицировали в системе бухучета и задекларировали свою исключительную прибыль от замороженных российских активов, как это предписывает новый регламент Евросоюза. С 12 декабря 2023 года депозитариям также запрещено распределять эти доходы среди акционеров. Если точнее, то фактически этот регламент распространяется только на один центральный депозитарий в Евросоюзе - Euroclear, поскольку речь в законодательстве идет о замороженных на счетах суммах, превышающих 1 млн евро, а такими располагает только он.

Теперь Euroclear должен отчислять эти деньги Евросоюзу. В Брюсселе подчеркивают, что они не являются собственностью России, а принадлежат центральному депозитарию, поскольку доходы возникли из-за самого факта заморозки активов, и подлежат национальному налогообложению, в данном случае - бельгийскому. Ранее Бельгия пообещала передать все эти налоги Украине.

Сумма - до 3 млрд евро в год

Всего в Евросоюзе после заморозки активов и резервов Центробанка РФ как штрафной меры за полномасштабное вторжение в Украину оказалось около 210 млрд евро из 260 млрд евро в странах G7. ЕС планирует передать Киеву доходы от этих замороженных активов после вычета налогов, что составит 2,5-3 млрд евро в 2024 году. Затем каждый год, в зависимости от процентных ставок, Украине будут поступать сопоставимые суммы.

Если подробнее, то финансовый взнос Euroclear составит 97 процентов от чистой прибыли, полученной в результате заморозки активов Центробанка РФ. 3 процента прибыли после уплаты налогов депозитарий Euroclear может оставить себе для обеспечения эффективности своей работы. Кроме того, депозитарию разрешат временно удерживать 10 процентов суммы взноса в качестве буфера по управлению рисками, связанными с войной в Украине. Эту сумму будут постоянно пересматривать и в случае необходимости увеличивать. Средства, сохраненные, но не использованные для покрытия этих расходов, передадут Украине не позднее того момента, когда Россия прекратит свою агрессивную войну и ее активы будут разморожены.

Если Совет ЕС утвердит это предложение - а для этого он должен проголосовать единогласно, - то первые средства Украине передадут уже в июле 2024 года. Предполагается, что транши будут направляться два раза в год. Сколько времени понадобится странам Евросоюза, чтобы принять окончательное решение, пока непонятно, но предложение по первой фазе было принято через два месяца.

На что предназначены средства

Большую часть из этих 2,5-3 млрд евро предлагается передать в Европейский фонд мира (ЕФМ) для оказания военной помощи Украине. Так, в 2024 году 90 процентов суммы будет направлено на поставку военного оборудования через ЕФМ, а 10 процентов - в бюджет ЕС на поддержку Украины. Эта пропорция будет пересматриваться ежегодно, причем первый пересмотр предлагается провести уже к 1 января 2025 года.

На вопрос, могут ли эти меры как-либо повлиять на статус евро как мировой валюты, в Брюсселе отвечают отрицательно. "Мы проводили неофициальные переговоры с Европейским Центральным банком и уверены, что наши предложения учитывают высказанные им ранее опасения, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС. - Сама по себе эта ситуация беспрецедентна, мы впервые сталкиваемся с подобным. Замораживание активов Центрального банка России было осуществлено впервые, при этом наша цель - получить часть сверхприбыли частного финансового оператора. Мы не думаем, что это повлияет на использование или стабильность евро".

Откуда взялась эта сверхприбыль

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в финансовых учреждениях на территории Евросоюза находились огромные суммы активов Центрального банка РФ. За считанные дни - или даже часы - ЕС решил их заморозить. С этого момента и до тех пор, пока санкции в отношении России сохраняют силу, любые операции с этими активами невозможны. Это создало исключительную ситуацию, в частности в отношении активов, замороженных в центральных депозитариях.

Это финансовые институты, которые занимаются согласованием сделок между покупателями и продавцами ценных бумаг. В ЕС центральных депозитариев не много, крупнейшие из них - Euroclear и Clearstream. Центральные депозитарии обычно не хранят ценные бумаги у себя на счетах, а в рамках своей базы данных открывают счета другим депозитариям. Таким образом, ценные бумаги просто проходят через них, пока операции согласовываются в течение нескольких часов или суток.

Именно на счетах центральных депозитариев санкции ЕС застали подавляющую часть активов Центрального банка России. И пока время идет, они генерируют все больше и больше ликвидности - некоторые облигации приносят дивиденды, у каких-то ценных бумаг наступил срок погашения, и таким образом основная сумма активов превратилась в денежные средства. И эти наличные деньги, ликвидные активы, заморожены так же, как облигации и ценные бумаги.

Эта ликвидность не может быть перемещена за пределы центрального депозитария, но центральный депозитарий должен ей управлять. Он не может хранить их на своих счетах, а размещает на кратко- и среднесрочных депозитах в центральных банках. До сих пор это приносило большой доход, и он продолжает расти. Но, подчеркивают в Брюсселе, этот исключительный доход существует только благодаря решению об иммобилизации активов, он - ее прямое следствие, ведь в нормальных условиях центральные депозитарии не должны приносить такие поступления. В итоге центральные депозитарии отразили эти доходы как прибыль на своих счетах и платят с них налоги.

Параллельно на международном уровне идет дискуссия о самих замороженных суверенных активах РФ. Но в Брюсселе считают, что это - отдельная тема. Предложения Еврокомиссии касаются исключительно дополнительных доходов с активов и никак не влияют на основной капитал, обездвиженный в ЕС.

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