Белый дом поддержал идею конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею частичной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщило в среду, 10 января, агентство Bloomberg. В Белом доме в общем и целом приветствуют законопроект, который позволит конфисковать часть замороженных средств на сумму порядка 300 млрд долларов, чтобы поддержать восстановление Украины после российского вторжения, указывается в ноябрьском докладе Совета национальной безопасности США сенатскому комитету по международным отношениям, на который ссылается Bloomberg.

Эта законодательная норма "предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", указывается в документе, просмотренном журналистами агентства.

Байден поддержал конфискацию активов РФ после блокады помощи Украине в Конгрессе

Как отмечается далее, Байден поддержал конфискацию российских активов, после того как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование дальнейшей помощи Киеву на сумму 60 млрд долларов из-за опасения слишком большой финансовой нагрузки на США на фоне проблем с контрнаступлением ВСУ.

По мнению агентства, Белый дом пытается сбалансировать данные сомнения с другими опасениями - в том, что конфискация российских активов отрицательно скажется на репутации финансовой системы США и спровоцирует бегство от доллара. Кроме того, Вашингтон намерен согласовать этот шаг с союзниками по G7, в особенности с европейцами, поскольку в странах Евросоюза находятся около 200 млрд долларов из общей суммы замороженных активов РФ.

На Западе ищут способы передать Украине замороженные активы РФ

В Европе и Америке после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заморозки российских активов на Западе ищут способы конфискации этих средств в пользу Украины, которые не противоречили бы международному праву. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.

В западных странах после начала полномасштабной российской агрессии против Украины было заморожено около 300 млрд долларов резервов Банка России, из них более 200 млрд - на территории Евросоюза. Еврокомиссия предложила заставить центральные депозитарии отдельно регистрировать исключительные доходы от российских активов, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. Эту прибыль с 12 декабря запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария.

Настоящие числа, подробности процедур и процессов не являются публичными. Еврокомиссия передала их в Совет ЕС, который и примет решение о дальнейших действиях. Конкретных сроков не называется. 20 декабря стало известно: что Федеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать свыше 720 млн евро, которые хранятся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.

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