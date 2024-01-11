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Белый дом поддержал идею конфискации замороженных активов РФ

Ольга Лебедева
11 января 2024 г.

После отказа Конгресса США согласовать новую помощь Украине администрация Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать часть замороженных активов РФ в пользу Украины, пишет Bloomberg.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Matt Rourke/AP/picture alliance

Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею частичной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщило в среду, 10 января, агентство Bloomberg.В Белом доме в общем и целом приветствуют законопроект, который позволит конфисковать часть замороженных средств на сумму порядка 300 млрд долларов, чтобы поддержать восстановление Украины после российского вторжения, указывается в ноябрьском докладе Совета национальной безопасности США сенатскому комитету по международным отношениям, на который ссылается Bloomberg.

Эта законодательная норма "предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", указывается в документе, просмотренном журналистами агентства.

Байден поддержал конфискацию активов РФ после блокады помощи Украине в Конгрессе

Как отмечается далее, Байден поддержал конфискацию российских активов, после того как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование дальнейшей помощи Киеву на сумму 60 млрд долларов из-за опасения слишком большой финансовой нагрузки на США на фоне проблем с контрнаступлением ВСУ.

По мнению агентства, Белый дом пытается сбалансировать данные сомнения с другими опасениями - в том, что конфискация российских активов отрицательно скажется на репутации финансовой системы США и спровоцирует бегство от доллара. Кроме того, Вашингтон намерен согласовать этот шаг с союзниками по G7, в особенности с европейцами, поскольку в странах Евросоюза находятся около 200 млрд долларов из общей суммы замороженных активов РФ.

На Западе ищут способы передать Украине замороженные активы РФ

В Европе и Америке после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заморозки российских активов на Западе ищут способы конфискации этих средств в пользу Украины, которые не противоречили бы международному праву. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.

В западных странах после начала полномасштабной российской агрессии против Украины было заморожено около 300 млрд долларов резервов Банка России, из них более 200 млрд - на территории Евросоюза. Еврокомиссия предложила заставить центральные депозитарии отдельно регистрировать исключительные доходы от российских активов, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. Эту прибыль с 12 декабря запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария.

Настоящие числа, подробности процедур и процессов не являются публичными. Еврокомиссия передала их в Совет ЕС, который и примет решение о дальнейших действиях. Конкретных сроков не называется. 20 декабря стало известно: что Федеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать свыше 720 млн евро, которые хранятся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.

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Сообщение Bloomberg

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