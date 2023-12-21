NYT: США настаивают на использовании замороженных активов РФ
США ведут обсуждение со своими европейскими союзниками, какие юридические пути существуют для того, чтобы направить на военную помощь Украине более 300 миллиардов долларов российских суверенных активов, в настоящее время замороженных в странах Запада после введения санкций в отношении РФ, пишет в четверг, 21 декабря, американское издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников.
По данным NYT, администрация Джо Байдена дала европейским правительствам скрытый сигнал о своей поддержке этой идеи на фоне того, что нынешняя финансовая поддержка американской помощи Киеву иссякает, а Конгресс США пока не выделяет дополнительных средств. В последние недели активизировались переговоры на уровне министров финансов стран G7, руководства центральных банков, дипломатов и юристов, а Белый дом настаивает, чтобы вместе с Великобританией, Францией, Германией, Италией и Канадой, а также Японией к 24 февраля 2024 года, то есть ко второй годовщине вторжения РФ в Украину, была выработана стратегия, позволяющая использовать замороженные после начала вторжения активы РФ для помощи Украине.
Ранее в Вашингтоне опасались изымать активы РФ
Как отмечается в опубликованном материале, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что без соответствущих решений Конгресса подобное использование замороженных средств "не является чем-то, что разрешено законом в Соединенных Штатах", а высокопоставленные американские чиновники опасались, что вероятное изъятие российских активов может создать прцедент, после которого другие страны мира станут опасаться хранить свои средства в США и в долларах.
Однако в последнее время Белый дом вновь изучает вопрос, требуется ли обращаться в Конгресс, чтобы получить разрешение на использование российских средств, или можно сделать это в рамках имеющихся полномочий. Кроме того, и в американском Конгрессе растет поддержка для внесения соответствующих законопроектов, пишет NYT.
Изъять российские активы хотят и в Германии
Накануне, 20 декабря, немецкое издание Der Spiegel сообщило, что генеральный прокурор федеральной прокуратуры Германии Петер Франк (Peter Frank) намерен конфисковать более 720 млн евро, принадлежащих российскому финансовому институту, и перевести их в государственную казну. Позже Федеральная прокуратура Германии подтвердила, что обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать указанную сумму, хранящуюся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.
В то же день британское издание Financial Times также писало, что американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ в качестве "аванса" компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине.
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