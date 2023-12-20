FT: В США хотят передать Украине замороженные активы ЦБ РФ

Средства ЦБ РФ предлагается передать Киеву как "аванс" компенсации за ущерб от российской агрессии. Американские чиновники считают, что Россия в любом случае должна будет заплатить Украине, сообщила Financial Times.

Американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ в качестве "аванса" компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине, сообщила в среду, 20 декабря, британская газета The Financial Times. Она сослалась на один из документов, который США представили на обсуждение стран "большой семерки". При этом Соединенные Штаты, как отмечает FT, публично не поддерживают конфискацию замороженных российских средств.

По мнению американских чиновников, передача активов может стать "контрмерой", соответствующей международному праву, которая "побудит Россию прекратить агрессию". В Вашингтоне полагают, что замороженные активы ЦБ РФ могут быть переданы Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Опасные юридические последствия

Financial Times отмечает, что идея конфискации российских активов чревата юридическими последствиями, поскольку замороженные резервы Центробанка РФ защищены международным правом. Какие-либо действия с ними покажут таким странам, как Китай или Саудовская Аравия, что их активы, хранящиеся в евро или долларах, могут оказаться под угрозой.

В то же время европейские чиновники опасаются последствий, поскольку большая часть замороженных российских активов находится в ЕС. По словам одного из чиновников, Евросоюзу "есть что терять". Согласно документу Еврокомиссии, с которым ознакомилась FT, в странах G7, ЕС и Австралии заморожены активы ЦБ на сумму 260 млрд евро. При этом основная часть - около 210 млрд евро - хранится в ЕС, в том числе в виде наличных денег и гособлигаций.

Специальная рабочая группа

В октябре американская газета The Washington Post (WP) писала, что высокопоставленные американские чиновники стали активнее призывать западные страны использовать замороженные активы ЦБ РФ для помощи Украине.

Для обсуждения такой возможности в Евросоюзе создали специальную рабочую группу, но, по информации агентства Bloomberg, она так и не смогла найти законных оснований для конфискации российских активов.

После этого рабочая группа сосредоточилась на изучении вариантов временного использовании российских средств, один из которых предусматривает реинвестирование активов с целью получения прибыли, которую затем можно будет направить на восстановление Украины. Однако и этот вариант, по мнению рабочей группы, имеет "существенные юридические препятствия" и чреват подрывом финансовой стабильности ЕС.

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