В ФРГ хотят конфисковать 720 млн евро российских активов

Федеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) намерен конфисковать более 720 млн евро, принадлежащих российскому финансовому институту, и перевести их в государственную казну. Эту информацию, обнародованную во вторник, 20 декабря, изданием Spiegel Online, подтвердила Федеральная прокуратура Германии, указав, что она обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать свыше 720 млн евро, которые хранятся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.

Национальный расчетный депозитарий подпал под санкции ЕС в июне 2022 года, после чего эти активы были заморожены. По данным Spiegel Online, в день, когда стало известно о санкциях, руководство филиала НРД пыталось спасти эти активы от блокировки. "Дочке" банка J.P. Morgan поступило поручение, согласно которому более 720 млн евро должны были перевести на счет в Commerzbank Национальной клиринговой корпорации (НКК) - другой дочерней компании Мосбиржи. Однако из-за санкций перевод был заблокирован. Попытку вывести средства Федеральная прокуратура Германии расценивает как обход санкций, что, по ее мнению, дает формальный повод конфисковать активы.

Пока Германия лишь заморозила активы российских компаний, фигурирующих в санкционном списке ЕС, на сумму чуть менее 5 млрд евро. Конфискации средств из фондов на фоне санкций еще не происходило. Всего в странах Европейского Союза находится около 210 млрд замороженных российских активов.

Смотрите также: