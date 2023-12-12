FT: ЕС планирует передать Киеву часть прибыли от активов РФ

Чтобы направить Киеву доходы от замороженных российских активов, ЕС нужно одобрение всех стран-членов.

Брюссель подготовил план, согласно которому прибыль, полученная от замороженных в ЕС активов РФ, следует оградить с целью последующей передачи Украине до 15 млрд евро из этих средств. Об этом сообщает в понедельник, 11 декабря, газета Financial Times с указанием, что данный план Брюссель собирается представить 12 декабря.

Новый импульс дискуссиям о возможности передать Киеву доходы от находящихся под санкциями активов РФ придали споры в ЕС и США о дополнительной финансовой помощи Украине, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

"Важно посмотреть, как мы можем использовать лишенные возможности передвижения российские активы и доходы от них для поддержки Украины", - объяснил в интервью Financial Times еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Отметив, что страны G7 решили заморозить активы до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине, Домбровскис заявил, что настало время изучить способы наилучшего использования доходов, полученных за это время.

План Еврокомиссии по доходам от активов Центробанка РФ

В статье отмечается, что речь идет только об активах российского Центробанка. По сведениям FT, Еврокомиссия сначала потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину.

По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год. Уточняется, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Для реализации плана всем странам - членам ЕС будет необходимо единогласно поддержать его. Между тем в преддверии саммита Евросоюза, который должен состояться 14-15 декабря, Венгрия уже заявила, что выступает против предложения Еврокомиссии предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС.

Один из рисков, связанных с реализацией плана по передаче Киеву прибыли от замороженных в ЕС активов РФ, состоит также в возможном удержании Россией активов западных компаний в ответ на подобные действия.

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