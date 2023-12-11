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Зеленский предостерег США от прекращения военной помощи

Сергей Гуща
11 декабря 2023 г.

Задержки помощи Украине станут воплощением мечты Путина и его окружения, заявил Зеленский в Вашингтоне. Республиканцы продолжают блокировать помощь Киеву, требуя от Байдена уступок по ряду вопросов.

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский, фото из архива
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский, фото из архиваФото: Chad Mcneeley/Dod/Planet Pix/picture alliance

Президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон предостерег от прекращения военной поддержки Украины. Задержки этой помощи станут воплощением мечты президента России Владимира Путина, заявил Зеленский в понедельник, 11 декабря, выступая в Национальном университете обороны США.

"Их мечты становятся реальностью, когда они (Путин и его окружение. – Ред.) видят задержки и скандалы. Они видят, как падает свобода, когда уменьшается поддержка борцов за нее. Такие, как Путин, не должны даже надеяться, что одолеют свободу", - сказал Зеленский.

"Путин должен потерпеть поражение. Вы можете рассчитывать на Украину, мы точно так же надеемся, что мы в состоянии положиться на вас", - заявил он.

Ранее президент США Джо Байден предостерег республиканцев, что в случае победы в Украине Путин не прекратит агрессию, а продолжит ее - возможно, в отношении одной из стран НАТО. Поэтому помощь Украине не терпит промедления, подчеркнул он.

Республиканцы требуют уступок от Байдена

Республиканцы продолжают блокировать в Сенате пакет финансовой в размере 106 млрд долларов (99 млрд евро), который Байден внес на рассмотрение законодателей в октябре. В нем предусмотрено выделение 61,4 млрд долларов Украине, 14,3 млрд долларов на помощь Израилю, борющемуся с террористической группировкой ХАМАС, а также средства для Тайваня и обустройства американской границы с Мексикой.

Республиканцы поддерживают помощь Израилю, при этом часть их выступает против выделения средств Украины. Кроме того. Они требуют от Байдена уступок в миграционной политике и в вопросах обеспечения безопасности на мексиканской границе.

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