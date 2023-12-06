Украина еще недостаточно милитаризована, чтобы победить

Согласно рейтингу GMI, Украина стала самой милитаризованной страной мира. И сейчас, чтобы победить в войне, развязанной Путиным, у нее нет другого выбора - Украине нужно еще больше оружия, считает Сергей Руденко.

На линии фронта Фото: picture-alliance/NurPhoto/O. Rupeta

В рейтинге Глобального индекса милитаризации (GMI) важное изменение: впервые за последние 15 лет его возглавляет не Израиль, а Украина. За полтора года полномасштабной войны страна, обороняющаяся от российской агрессии, поднялась на 18 позиций. Демилитаризация Украины, о которой так бредил Путин, провалилась. Вместо этого армию РФ встречают модернизированные Вооруженные силы Украины, получившие поддержку Запада, мощь которых уже ощутили на себе российские оккупанты.

Роковая ошибка Путина

В феврале 2022 года Путин воспринимал захват Украины как легкую прогулку своей армии в соседнее государство. Фраза "Киев за три дня" была расхожей и прожеванной сотни раз российскими пропагандистами. Российские танки с территории Беларуси и России двигались в сторону украинской столицы, чтобы провести победный парад на Крещатике. В первых подбитых украинцами бронемашинах была найдена парадная форма российских военных, атаковавших независимое государство.

Сергей Руденко

Мне неизвестно, кто убедил Путина в слабости украинцев. Но для меня абсолютно очевидно, что хозяин Кремля совершил роковую ошибку, двинув свои войска в Украину. Там никто путинскую армию не ждал с цветами, праздничными шариками и российскими триколорами. Вместо этого миллионы украинцев разного пола, возраста и социального статуса взяли в руки оружие, превратив так называемую путинскую "СВО" в настоящую народную войну. Вместо легкой прогулки оккупанты получили жесткий военный отпор.

На этом фоне абсурдным выглядел призыв Путина к украинским военным сложить оружие и идти домой. Ведь российскому президенту было невдомек, что отпор ему дают не только люди в камуфляже. Под ружье стала без преувеличения вся страна. Да, армия РФ имела превосходство над ВСУ - и в численности, и в вооружении. Но у украинцев с началом полномасштабной войны выбора не было. Проиграть или сдаться означало для них одно - превратиться в жертву оккупантов - расстрелянную или изнасилованную, замученную в тюрьме. Иного выбора у украинцев не было, нет и уже не будет.

Больше оружия, меньше оккупантов

Ошибочно думать, что Путин начал войну в Украине 24 февраля 2022 года. До этого дня Россия восемь лет воевала в Донбассе. С 2014-го и до большой войны - 15 тысяч погибших на востоке Украины. Да, мало кто из украинцев думал о том, что Москва пойдет на широкомасштабное вторжение. Возможно поэтому вместо того, чтобы вооружать армию и строить блиндажи, команда Зеленского усиленно возводила дороги и мосты, по которым затем в страну въезжала российская армия.

Путь, который прошли ВСУ с февраля 2022-го и по сей день, превратил украинскую армию в одну из сильнейших в мире. И не только благодаря приобретенному боевому опыту. Новейшее оружие, поставленное США, Великобританией, Германией и международной коалицией в формате "Рамштайн", позволяет украинцам если и не превосходить россиян, то, как минимум, быть на равных и эффективно противостоять им. Да, мы не успели произвести в достаточном количестве своего оружия, но мы благодарны за него нашим союзникам.

Лозунг "Чем больше оружия, тем меньше оккупантов" сегодня как нельзя актуален для Украины. Нам нужны танки, снаряды, бронетехника, самолеты, дальнобойные ракеты и многое другое. Наличие достаточного количества оружия в Украине - это вопрос жизни и смерти, не только украинцев. Это вопрос безопасности в Европе и мире. Это вопрос сегодняшнего и будущего Украины.

Жизнь в стиле милитари

Как бы и чем бы ни закончилась война России против Украины, для нас очевидно: рядом с нами живет агрессивный и не совсем адекватный сосед. Он вооружен и в любой момент может ворваться в наши города и квартиры. И с этим мы дальше будем вынуждены жить. Об этом будут помнить наши дети и внуки. Они уже всё знают об этой войне, различают "выходы" и "приходы" снарядов на звук и с ходу матерно отвечают, кто такой Путин. Дети войны вряд ли когда-то простят детям оккупантов.

Россия нам не оставляет выбора: мы должны быть сильными и милитаризованными. Даже больше, нежели сейчас. В каждой квартире и в каждом микрорайоне, в каждом городе и селе, в каждом вузе и в каждой школе должны быть готовы к отражению атаки оккупантов. Нас ждет жизнь в стиле милитари. Жизнь, которая позволит нам не только отвоевать потерянные территории, но и перестроить всю страну с учетом новых реалий.

Нынешнее первенство Украины в рейтинге Глобального индекса милитаризации пока что не позволяет нам выдворить российских оккупантов за пределы территории нашего государства. А это значит, что Украина еще недостаточно милитаризированная. Да, мы - лидеры в этом процессе. Но нам надо больше оружия и возможностей. Мы не должны оставлять нашим детям в наследство войну, которую начала Россия.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко .

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