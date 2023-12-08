США и Украина укрепляют сотрудничество в производстве оружия

Киев и Вашингтон подписали заявление о намерениях с целью удовлетворения потребностей ВСУ в области систем ПВО, а также производства боеприпасов. В США создана межведомственная группа для поддержки партнеров в Украине.

США и Украина решили теснее сотрудничать в области вооружений. Обе страны подписали заявление о намерениях по "совместному производству и обмену техническими данными" с целью удовлетворения неотложных потребностей ВСУ в области систем ПВО, ремонта и технического обслуживания, а также производства боеприпасов, сообщило министерство торговли США в пятницу, 8 декабря.

Соглашение стало результатом соответствующей конференции, прошедшей в Вашингтоне 6 декабря. По данным министерства, в ней участвовали более 300 представителей промышленности и правительств США и Украины.

В сообщении американского Минторговли говорится также, что администрация США создала межведомственную группу, которая будет оказывать поддержку промышленности и прочим партнерам в Украине, например в вопросах возможных деловых сделок и экспортных требований. В эту группу вошли представители Госдепартамента, министерств обороны и торговли США.

Кроме того, Пентагон и промышленные партнеры в Соединенных Штатах предоставили Киеву технические данные для начала местного производства гибридных систем ПВО FrankenSAM - речь идет об усовершенствовании старых систем противовоздушной обороны Украины путем интеграции некоторых западных боеприпасов.

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