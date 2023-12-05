Госдеп США - за скорейшее выделение Киеву допфинансирования

Госдепартамент США полагает, что Конгрессу необходимо как можно быстрее выделить дополнительные средства для финансирования дальнейшей помощи Украине. Об этом представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне в понедельник, 4 декабря. "Безусловно, мы обеспокоены тем, что средств почти не осталось. Именно поэтому госсекретарь (глава Госдепартамента Энтони Блинкен. - Ред.) присоединяется к президенту и другим членам администрации в призыве к Конгрессу действовать как можно быстрее", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшей поддержке Украины.

При этом Миллер отказался комментировать как сроки поставки Украине оружия дальнего радиуса действия, так и "какое-либо оружие, какие-либо решения по оружию или поставкам оружия до того, как эти решения будут приняты", рекомендовав перенаправить эти вопросы министерству обороны.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства Джо Байден "за последние пару недель контактировал с лидерами палат Конгресса по теме дополнительного финансирования". Салливан отметил, что в случае необходимости Байден продолжит такие контакты.

Деньги на помощь Украине почти исчерпаны

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у Вашингтона к концу года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины. Об этом говорится в письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, опубликованному ранее в понедельник.

"У нас закончились деньги - и почти нет времени", - подчеркнула она. По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

По состоянию на середину ноября Пентагон использовал 97 процентов из полученных 62,3 миллиарда долларов (57,6 млрд евро) на помощь Украине, уточнили в американском правительстве. В октябре президент США направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

В конце ноября спикер палаты представителей США Джонсон выразил уверенность, что Конгрессу удастся договориться о выделении новых средств на помощь Украине. "У нас есть чувство срочности в этом вопросе, и для этого также есть сроки. Поэтому я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать", - сказал он.

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