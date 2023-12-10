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Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Жан Рофе
10 декабря 2023 г.

Президенты США и Украины обсудят нужды Киева и важность американской поддержки на фоне усиления ударов РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Service/via REUTERS

Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщила в пятницу, 10 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе этой встречи американский лидер заявит о "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищающегося от вторжения России, говорится в сообщении. Байден и Зеленский обсудят "неотложные потребности Украины" на фоне усиления российских обстрелов и "жизненно важное значение дальнейшей поддержки со стороны США в этот критический момент".

По данным офиса президента Украины, Зеленский отправится с рабочим визитом в США 11 декабря. Ключевыми темами для обсуждения в Вашингтоне станут дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США, в частности, совместные проекты по производству вооружения и систем ПВО, а также координация усилий между странами в 2024 году.

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