Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщила в пятницу, 10 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер .

В ходе этой встречи американский лидер заявит о "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищающегося от вторжения России, говорится в сообщении. Байден и Зеленский обсудят "неотложные потребности Украины" на фоне усиления российских обстрелов и "жизненно важное значение дальнейшей поддержки со стороны США в этот критический момент".

По данным офиса президента Украины , Зеленский отправится с рабочим визитом в США 11 декабря. Ключевыми темами для обсуждения в Вашингтоне станут дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США, в частности, совместные проекты по производству вооружения и систем ПВО, а также координация усилий между странами в 2024 году.

Смотрите также: