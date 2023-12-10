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Лондон: РФ начала кампанию по разрушению энергетики Украины

Жан Рофе
10 декабря 2023 г.

Российские удары с использованием бомбардировщиков, похоже, являются началом согласованной кампании для разрушения энергоинфраструктуры Украины, пишет британская разведка.

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Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (фото из архива)
Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (фото из архива)Фото: Artyom Anikeev/StockTrek/IMAGO

Российская армия, по-видимому, начала очередную зимнюю кампанию с целью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, полагает британская военная разведка. В ежедневном отчете, опубликованном Минобороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 10 декабря, говорится, что речь идет о новых ударах с помощью стратегической авиации после более двух месяцев перерыва.

Как отмечают авторы отчета, ночью 7 декабря военно-воздушные силы РФ впервые с 21 сентября 2023 года "нанесли волну мощных ударов по Киеву и центральной Украине с использованием парка тяжелых бомбардировщиков". Эти самолеты, предположительно Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей операционной зоны над Каспийским морем. Скорее всего, это были ракеты Х-101 (по классификации НАТО - AS-23a KODIAK).

"Россия почти наверняка накопила эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было началом более согласованной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в отчете разведки. Однако в нем отмечается, что ущерб от атаки "представляется минимальным", поскольку большинство ракет были успешно перехвачены украинской противовоздушной обороной.

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