Как украинцы готовятся ко второй военной зиме

Дрова, зарядные станции, генераторы, водяные грелки, свечи, одеяла - все это снова в Украине в цене. Украинцы усиленно готовятся к зиме. Будет ли она такой же тяжелой, как предыдущая?

В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать украинские энергообъекты. "Российские захватчики ведут разведку украинских энергетических объектов" с целью дальнейших ударов по ним, сообщил, в частности, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Единые новости". Помня длительные отключения электроэнергии прошлой осенью и зимой из-за массированных обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры, украинцы сейчас не теряют времени и усиленно готовятся к холодам и вероятным блэкаутам.

Генератор для клиники в Киеве

В одном из спальных районов Киева кипит работа. Хотя еще стоит жара, частная стоматологическая клиника, расположенная на первом этаже жилого дома, уже заказала технический осмотр своего генератора. Благодаря ему в прошлом году дантисты могли обслуживать клиентов. "Мы уже почистили наш генератор, провели обследование, протестировали. Потому что всю весну и лето он простоял. Но зимой думаю снова понадобится, потому что, наверное, будут обстрелы россиян", - рассуждает администратор стоматологической клиники Ирина.

Всю энергосистему клиники подключили к генератору еще в прошлом году и при отсутствии электроэнергии просто включали генератор, переключали питание и вся стоматологическая техника работала бесперебойно. "Благодаря генератору у нас есть свет, электроэнергия в розетках, вайфай. Поэтому готовимся", - говорит Ирина.

Заведения в Украине готовятся обслуживать клиентов даже во время отключений электроэнергии Фото: Lilia Rszeutska/DW

Подготовка к зиме и соцсети

Недалеко в частном лицее техники распаковывают недавно купленную портативную зарядную станцию, которую планируют подключить к сети учебного заведения. "Летом мы купили эту мощную зарядную станцию и сейчас хотим ее интегрировать в сеть, чтобы во время перебоев с электроэнергией можно было заживить школу от нее. Будет свет, и мы сможем продолжить офлайн обучение. Для детей очень важно, посещать уроки, общаться", - говорит одна из руководительниц лицея Татьяна.

Подготовку к зиме обсуждают и в соцсетях. Так, в чате одного из жилищных кооперативов активизировалась горячая дискуссия среди соседей по подготовке к уже второму отопительному сезону в условиях войны. В прошлом году во время продолжительных отключений света в этом высотном доме отключалось и теплоснабжение. Так как тепловые насосы работают от электроэнергии, жильцам дома пришлось в авральном режиме решать, как уберечь систему отопления от замерзания. Тогда на средства кооператива они приобрели дизельный генератор, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии. Кстати, часть средств возместил город.

Сейчас жители думают о более мощном генераторе для работы лифтов. "Промышленный генератор - это дорого, давайте оставим жильцам 24 этажа возможность заниматься физкультурой и таким образом греться, поднимаясь пешком по лестнице, когда будут отключения", - шутит один из соседей. Владельцы квартир на верхних этажах не в восторге от такой перспективы и требуют более конструктивных предложений.

Электрогенераторами, как в этом уличном кафе, в Киеве уже никого не удивить Фото: Lilia Rszeutska/DW

Киев: передвижные котельные и альтернативные источники питания

Тем временем правительство Украины создало координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения или прекращения поставок электроэнергии. Местным властям поручено создать аналогичные региональные штабы.

Не тратят времени и в украинской столице, и как сообщил городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", уже завершают ремонт теплосетей, поврежденных предыдущими ракетными атаками. По его словам, для этого из местного бюджета выделено более миллиарда гривен. Средства также пошли на приобретение передвижных котельных, которые будут обеспечивать теплом учреждения социальной сферы, в частности, больницы.

"Город формирует арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где позволяет мощность. Например, Киевтеплоэнерго обеспечило генераторами более двух третей котельных, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло домам, к ним подключенным", - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко Фото: John Moore/Getty Images

В свою очередь, в министерстве энергетики заявляют, что продолжают ремонтную кампанию объектов. Государственная компания "Энергоатом" постепенно выводит из плановых ремонтов все энергоблоки. Как сообщил оператор украинских атомных электростанций, 25 сентября уже вывели на максимальную мощность все семь работающих в настоящее время атомных энергоблоков. Ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который также будет включен в работу.

Защита энергоинфраструктуры - бетонные блоки, противодронные сетки и ПВО

В национальном операторе энергосистемы "Укрэнерго" хотя и признают, что во время отопительного сезона могут возникнуть определенные сложности, вызванные обстрелами, но в то же время подчеркивают, что, как и в прошлом году, украинская энергосистема выдержит. Для этого "Укрэнерго", в частности, усилило инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня.

"У нас хороший опыт противодействия массированным ракетным атакам, мы знаем, как удержать систему во время них. Поэтому думаю, что зиму точно пройдем, могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, будет работать в исправности", - заверил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, самая сложная ситуация может возникнуть на прифронтовых территориях, поскольку там физически нет или усложнен доступ для специальной техники и ремонтных бригад, способных починить энергообъекты.

Владимир Кудрицкий Фото: NPC Ukrenergo

По оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, украинские энергетики подготовились к прохождению осенне-зимнего периода и вероятным массированным российским ракетным обстрелам лучше, чем в прошлом году. "С точки зрения безопасности было многое сделано: поставлены бетонные блоки над важной критической инфраструктурой, натянуты противодронные сетки в некоторых местах и, безусловно, значительно усилилась система ПВО", - сказал Омельченко в разговоре с DW.

Кроме этого, отметил эксперт, Украина запаслась достаточно большими объемами газа. По его словам, это около 15 миллиардов кубометров голубого топлива в хранилищах. Но и Омельченко признает, что риски повторения аварийных отключений электроэнергии сохраняются, поскольку многие энергетические инфраструктуры были повреждены прошлой зимой и все же не всю ее удалось восстановить за лето.

Спрос на генераторы и зарядные станции в Украине возрастает

В ожидании отключений электроэнергии украинцы снова начали запасаться оборудованием, которое может помочь пережить вероятные блэкауты. Как следствие, продажи генераторов в сети торговых центров "Эпицентр" в августе выросли на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портативных зарядных станций - в 25 раз, сообщает пресс-служба сети.

В компании отмечают, что украинцы охотно покупают бытовые бензиновые генераторы, на которые приходится более 70 процентов продаж. Самые популярные по мощности агрегаты на 2,5-3 кВт, которые позволяют обеспечить освещение дома и работу некоторых электрических приборов. Вместе с тем, в этом году в семь раз выросли продажи более мощных генераторов на 4-5,5 кВт.

Другие торговые сети тоже отмечают рост спроса на внешние аккумуляторы, LED-гирлянды и фонари на батарейках, восковые свечи, а также теплые одеяла и пледы. В то же время торговые сети уверяют, что вопреки росту спроса значительного дефицита такой продукции, как было в прошлом году во время массированных российских обстрелов, сейчас не ожидается.

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