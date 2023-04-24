Как Украина смогла быстро восстановить экспорт энергии

Еще месяц назад, в марте 2023 года, украинцы страдали от аварийных или плановых отключений света, вызванных массированными российскими ракетными обстрелами украинской энергетической инфраструктуры. В середине апреля Украина уже возобновила экспорт электроэнергии в Молдову, а позже - в Польшу и Словакию. Как это стало возможным?

Профицит электроэнергии дал возможность экспорта

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года, когда за день до этого Россия впервые нанесла масштабный ракетный удар по всей территории Украины, в частности, по энергетической инфраструктуре, и в стране произошел первый блэкаут. Осенью и зимой украинская энергосистема сама нуждалась в помощи и частично поддерживалась аварийными перетоками и импортированной электроэнергией из европейских стран.

Однако, как указывают в пресс-службе национального оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", с 12 февраля в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии и с тех пор почти по всей Украине были сняты ограничения потребления. До 2 апреля ограничения потребления действовали в Житомирской области, которая вместе с Харьковской областью больше всего пострадала во время массированной ракетной атаки в начале марта. Впрочем, сейчас ни в одной области Украины ограничений потребления электроэнергии нет, кроме районов, по которым проходит линия фронта.

"В энергосистеме сформировался достаточный резерв мощности, обеспечивающий надежность работы энергосистемы и непрерывность питания потребителей. Более того, сейчас в энергосистеме есть объем электроэнергии, который Украина может направить на экспорт", - говорится в ответе "Укрэнерго" на запрос DW. Поэтому компания начала проводить аукционы для экспорта в Молдову и Польшу, а затем и в Словакию.

Что способствовало быстрому восстановлению энергосистемы?

В компании констатируют, что предпосылками для появления профицита и разблокирования экспортных поставок стало сезонное потепление и связанное с ними снижение потребления электроэнергии, длительное половодье, которое началось еще в феврале и способствовало активной работе гидроэлектростанций, рост объемов генерации из возобновляемых источников энергии, прежде всего, солнечной, а также быстрое восстановление магистральных сетей и электростанций, где это позволяет ситуация безопасности. "За шесть месяцев осенне-зимнего периода враг выпустил более 1200 ракет и дронов по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них попали в цель - 43 процентов магистральных сетей были повреждены. Повреждены в той или иной степени все тепловые и гидроэлектростанции. Но возобновительные работы продолжаются ежедневно", - объяснили DW в "Укрэнерго".

Энергосистема Украины пострадала в ходе войны, но ее смогли восстановить Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко обещает остановить экспорт электроэнергии в случае дефицита мощности генерации для внутренних потребителей. "Экспорта не может быть, если не будет хватать электроэнергии для внутренних потребителей", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве. В то же время он называет возобновление экспорта электроэнергии еще одним источником поддержки тарифов для населения. По словам Галущенко, экспортеры будут направлять 80 процентов дохода от продаж электроэнергии за границу на покрытие разницы между рыночной ценой электроэнергии и ее стоимостью для бытовых потребителей.

Европейцы хотят прозрачности в экспортных поставках

В настоящее время разрешенная союзом системных операторов континентальной Европы ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины в Европу составляет 400 МВт. Кроме того, Украина имеет технические возможности экспортировать в Молдову еще 650 МВт. Однако не все эти экспортные мощности задействованы сейчас по полной.

"Наши экспортные возможности используются сейчас на 15-20 процентов. На это есть определенные причины. В Украине нет сейчас большого профицита электроэнергии, чтобы покрыть все лимиты. А также наши партнеры из ЕС, в частности из Словакии, Румынии и Венгрии, предлагали Украине проводить совместные аукционы на экспорт электроэнергии из Украины, согласно их правилам, чтобы все было прозрачно. Но Украина так и не отработала этот механизм", - прокомментировал DW директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Вследствие того, что украинская сторона так и не смогла организовать совместные аукционы по продаже электроэнергии, 21 апреля экспорт в Словакию, запущенный только 17 апреля, приостанавливается. "Без запуска этих аукционов на пересечение мы не можем раскрыть свой экспортный потенциал и в другие европейские страны. Для этого необходимо одобрение соответствующих документов украинской стороной", - объясняет Омельченко.

Депутаты и регулятор не сделали свою часть работы

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечает, что промедление с запуском совместных аукционов является виной украинских политиков и регулятора. А это может поставить под угрозу все экспортные поставки в Европу. "Политики не верили, что наши энергетики могут так быстро восстановить украинскую энергосистему после разрушений от обстрелов и даже возобновить экспорт, поэтому не спешили с согласованием документов. Хотя это можно было бы решить быстро", - предполагает Рябцев. Он отмечает, что свою часть работы по подготовке технической части и разработке документов украинский национальный оператор энергосистемы выполнил.

В "Укрэнерго" отметили, что разработанный порядок проведения совместных аукционов, в свою очередь, должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и компания трижды обращалась к регулятору по этому вопросу. Однако регулятор пока не принял необходимое решение.

"Кроме этого, в украинское законодательство необходимо внести изменения по возможности компенсации в случае наступления форс-мажорных обстоятельств при любых ограничениях, и в налоговое законодательство - для соблюдения равных прав иностранных и украинских участников аукционов. В частности, предлагается освободить от налогообложения сделки по распределению пропускной способности межгосударственных связей, как это предусмотрено в европейском законодательстве", - отмечают в "Укрэнерго". С соответствующими предложениями и ходатайством о внесении соответствующих изменений в законодательство компания обращалась к правительству, однако вопрос пока не решен.

Эксперты не исключают, что такое промедление украинских властей с принятием решений по прозрачному экспорту может свидетельствовать о наличии финансовых интересов, чтобы существующие схемы экспорта электроэнергии продолжали работать без изменений. "Прозрачные европейские совместные аукционы могут помешать финансовым интересам некоторых заинтересованных лиц в Украине. Они рассчитывали, что европейцы согласятся на существующие схемы экспорта, но не получилось", - считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко и предостерегает, что это может стоить Украине возможности осуществлять экспорт электроэнергии в страны ЕС.

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