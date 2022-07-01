 Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС | Новости из Германии об Украине | DW | 01.07.2022

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Украина

Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС

Электроэнергия из Украины поступает в Румынию, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Украина начала "значительный экспорт" электроэнергии в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram в четверг, 30 июня.

"Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом", - отметил Зеленский, уточнив, что электричество поступает в Румынию. "И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки", - добавил он.

Обеспечение безопасности Европы

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы. Политик напомнил, что Киев присоединился к европейской энергосистеме после начала войны.

С 16 марта Украина и Молдова являются частью энергетической системы континентальной Европы. О пробной синхронизации сообщила три месяца назад Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Сближение энергосистем Украины и Европы началось еще в 2017 году. В развитие украинских сетей и электростанций было вложено около 700 млн евро. Изначально завершение процесса планировалось на 2023 год, однако в итоге отсоединение украинских энергосистем от российских и белорусских удалось произвести в феврале этого года.

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    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

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    Автор: Александра Иванова


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