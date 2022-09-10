  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Хмельницкая АЭС в Украине (фото из архива)
Хмельницкая АЭС (фото из архива)Фото: Valeriy Solovyov/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

Киев будет снабжать Польшу электричеством от АЭС и углем

Александра Иванова
1 ч. назад

Украина работает над тем, чтобы увеличить объем экспорта электроэнергии в Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию, сообщил Денис Шмыгаль. Также Киев готовит срочные поставки в Польшу угля.

https://www.dw.com/ru/kiev-budet-snabzat-polsu-elektricestvom-ot-hmelnickoj-aes-i-uglem/a-63082052

Украина наступающей зимой будет поставлять в польский город Жешув электроэнергию по ЛЭП от Хмельницкой АЭС. В своем традиционном вечернем обращении в субботу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил ускорить реконструкцию этой линии электропередачи. "Мы должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества", - сказал он.

Кроме того, кабинет министров Украины по поручению Зеленского должен будет проработать возможность срочных поставок Польше 100 тысяч тонн энергетического угля "уже сейчас", следует из обращения. "У нас есть достаточные объемы для себя, и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - подчеркнул Зеленский.

О подготовке экспорта угля в Польшу сообщил в тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, запасы угля на украинских складах составляют почти два миллиона тонн, что в 2,5 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году, поэтому украинцы "готовы подставить плечо поддержки своим польским друзьям".

Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС

В целом Киев планирует увеличить объем экспорта электроэнергии в Евросоюз.

По данным Шмыгаля, на данный момент Украина направляет в европейскую энергосеть "лишь 300 МВт". "Делаем все возможное, чтобы до конца 2022 года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилась еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши - более, чем на 1000 МВт", - написал Шмыгаль в Telegram.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

На авиабазе США в немецком Рамштайне состоялась очередная и вторая в очном режиме встреча глав минобороны стран НАТО. Какую конкретно военную помощь решено теперь поставить Украине? Ведь от объемов и качества помощи будет зависеть и судьба начатого ВСУ контрнаступления. Тем временем в ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на газ из РФ. Эта тема стала темой горячих дискуссий в бундестаге.
8 сентября 2022 г.
32:18 мин.
external

Путин грозит ЕС, чрезвычайная ситуация на ЗАЭС, наступление ВСУ становится все успешнее. DW Новости

Путин грозит ЕС, чрезвычайная ситуация на ЗАЭС, наступление ВСУ становится все успешнее. DW Новости

ВСУ развивает наступление. Вероятно, им удалось прорвать линию фронта и Балаклея теперь находится в окружении. Тем временем МАГАТЭ опубликовало доклад по результатам поездки на ЗАЭС и призвало прекратить обстрелы станции, создать зону безопасности вокруг нее, указав на угрозу ядерной катастрофы. Ну а Владимир Путин продолжил угрожать ЕС.
Политика
7 сентября 2022 г.
33:22 мин.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), фото из архива

Сможет ли украинская энергосистема работать без ЗАЭС

Сможет ли украинская энергосистема работать без ЗАЭС

Ситуация на захваченной войсками РФ Запорожской АЭС остается сложной. На ЗАЭС приходится значительная доля электроэнергии, производимой атомными станциями Украины. DW поговорила с экспертами.
Конфликты
31 августа 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поврежденное многоэтажное здание в Харькове

199-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон (фото из архива)

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Политика
22 ч. назад
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
Портрет Елизаветы II на стене здания на Пикадилли в Лондоне

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу