Киев будет снабжать Польшу электричеством от АЭС и углем

Украина работает над тем, чтобы увеличить объем экспорта электроэнергии в Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию, сообщил Денис Шмыгаль. Также Киев готовит срочные поставки в Польшу угля.

Украина наступающей зимой будет поставлять в польский город Жешув электроэнергию по ЛЭП от Хмельницкой АЭС. В своем традиционном вечернем обращении в субботу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что поручил ускорить реконструкцию этой линии электропередачи. "Мы должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества", - сказал он.

Кроме того, кабинет министров Украины по поручению Зеленского должен будет проработать возможность срочных поставок Польше 100 тысяч тонн энергетического угля "уже сейчас", следует из обращения. "У нас есть достаточные объемы для себя, и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - подчеркнул Зеленский.

О подготовке экспорта угля в Польшу сообщил в тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . По его словам, запасы угля на украинских складах составляют почти два миллиона тонн, что в 2,5 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году, поэтому украинцы "готовы подставить плечо поддержки своим польским друзьям".

Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС

В целом Киев планирует увеличить объем экспорта электроэнергии в Евросоюз.

По данным Шмыгаля, на данный момент Украина направляет в европейскую энергосеть "лишь 300 МВт". "Делаем все возможное, чтобы до конца 2022 года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилась еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши - более, чем на 1000 МВт", - написал Шмыгаль в Telegram.

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