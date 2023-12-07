Сенат США блокировал проект помощи Украине и Израилю

Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Для дальнейшего рассмотрения этого документа требовалось набрать не менее 60 голосов сенаторов. Однако в среду, 6 декабря, в его поддержку высказались только 49 законодателей, еще 51 был против, при этом все республиканцы отказались поддержать проект. Республиканцы в обеих палатах Конгресса требовали в качестве условия поддержки с их стороны ужесточить миграционное законодательство.

Перед голосованием в Сенате президент США Джо Байден выступил с речью, в которой призвал Конгресс принять законопроект. Он предупредил, что бездействие будет только на руку президенту России Владимиру Путину в развязанной им войне против Украины.

Деньги на помощь Украине почти исчерпаны

В октябре Байден просил Конгресс одобрить пакет дополнительного финансирования объемом около 106 млрд долларов, из которых 61 млрд долларов предназначены для оказания помощи Украине, а 14 млрд долларов - на усиление обороны Израиля.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но контролируемый демократами Сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если Конгресс утвердит такой документ.

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у Вашингтона к концу текущего года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины, сообщила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

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