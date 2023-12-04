Белый дом: Деньги на помощь Украине закончатся к концу года

Без одобрения Конгрессом нового пакета военной помощи Украине нынешних средств хватит только до конца года, предупредили в Белом доме.

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у США к концу года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины. Об этом говорится в письме Белого дома спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, опубликованному в понедельник, 4 декабря.

"Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины, а также для предоставления техники из военных запасов США", - обратилась к Джонсону директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. "У нас закончились деньги - и почти нет времени", - подчеркнула она.

По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

США использовали 97 процентов выделенных средств

"Если наша помощь прекратится, это создаст серьезные проблемы для Украины. Хотя наши союзники по всему миру активизировались, чтобы сделать больше, поддержка США имеет решающее значение и не может быть повторена другими", - заявили в Белом доме, указав, что американские пакеты военной помощи уже стали меньше, а поставки более ограниченными.

По состоянию на середину ноября Пентагон использовал 97 процентов из полученных 62,3 миллиарда долларов на помощь Украине, сообщили в Белом доме. В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

В конце ноября спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что Конгрессу удастся договориться о выделении новых средств на помощь Украине. "У нас есть чувство срочности в этом вопросе, и для этого также есть сроки. Поэтому я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать", - цитирует его издание Axios.

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