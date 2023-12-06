Йеллен: США могут стать ответственными за поражение Украины

По словам министра финансов США, конгрессмены понимают, насколько критически важна дальнейшая помощь Украине. В свою очередь Андрей Ермак заявил в Вашингтоне о риске поражения в войне, если Киев останется без помощи.

США могут стать ответственными за поражение Украины, обороняющейся от российского вторжения, если Конгресс откажется утвердить дальнейшую помощь этой стране, уверена министр финансов США Джанет Йеллен. "Я разговаривала с конгрессменами. Я думаю, они понимают, что это катастрофическая ситуация и нас могут сделать ответственными за поражение Украины, если мы не сможем предоставить необходимое финансирование", - заявила она во вторник, 5 декабря, журналистам в ходе поездку в Мексику.

По словам Йеллен, финансовая помощь Украины, в частности общая бюджетная поддержка правительства в Киеве, "абсолютно необходима" и является одним из условий дальнейшей поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Ермак: Прекращение помощи США создаст высокий риск проиграть войну

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки в Вашингтон подтвердил, что без одобрения Конгрессом новой финансовой помощи Украина рискует проиграть войну. Отказ в финансировании "с большой вероятностью сделает невозможным продолжать освобождать территории и создаст высокий риск проиграть войну", подчеркнул он.

При этом Ермак отметил, что в следующем году Киев ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов США, поэтому без прямой бюджетной поддержки будет трудно сохранить дееспособность украинского государства. Он также подчеркнул, что у украинских властей есть план на 2024 год, включающий военные операции, дипломатическую деятельность и сотрудничество в сфере коммуникаций и информации.

Конгресс США до сих пор не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у Вашингтона к концу текущего года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины, сообщила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

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