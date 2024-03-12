FT: ЕС может передать Украине прибыль от активов РФ в июле

Сумма, которую Брюссель планирует направить Киеву, составляет от 2 до 3 млрд евро, сообщила Financial Times. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила использовать эти деньги для закупки оружия для Украины.

Евросоюз на фоне ослабления финансовой поддержки Украины со стороны США планирует передать Киеву 2-3 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов уже в июле, сообщила во вторник, 12 марта, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Еврокомиссия (ЕК) подготовила план по конфискации прибыли от российских активов, полученной после февраля текущего года. Предполагается, что к 2027 году будет конфисковано 20 млрд евро прибыли. Первый транш отправят Киеву уже в июле, если все страны ЕС поддержат это предложение. Ожидается, что официальное объявление будет сделано на саммите лидеров стран Евросоюза на этой неделе.

Замороженные российские активы

Согласно проекту предложения ЕК, с которым ознакомилась FT, Брюссель рассчитывает использовать 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов в бельгийской Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС. Затем деньги будут выплачиваться ежеквартально или два раза в год и "могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с различными договоренностями".

Планы ЕС не будут иметь обратной силы, а Euroclear сохранит уже накопленную прибыль в размере около 3,85 млрд евро, в основном, для покрытия судебных издержек от разбирательств с Россией. В Euroclear с начала вооруженного вторжения России в Украину в феврале 2022 года заморожено около 190 млрд евро российских активов.

На закупку оружия для Украины

Первоначально Евросоюз планировал использовать часть средств на счетах в Euroclear для восстановления Украины, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в феврале предложила использовать прибыль для закупки оружия. Как отмечает FT, это предложение, скорее всего встретит оппозицию со стороны некоторых стран, в том числе со стороны Венгрии.

Евросоюз и G7 обсуждают использование замороженных российских активов с 2022 года. США подталкивают союзников к поиску путей конфискации средств, но Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) считают это риском для финансовой стабильности. Вместе с тем в начале февраля Европейский совет утвердил предложение ЕК об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

Euroclear столкнулся с более чем 100 судебными исками в России по поводу замороженных активов частных инвесторов, а российские суды могут вынести постановление об аресте западных активов на сумму около 33 млрд евро, заблокированных в российском Национальном расчетном депозитарии, сообщили официальные лица ЕС. Euroclear в 2023 году управляла активами на сумму 37,7 трлн евро, депозитарий имеет системное значение для международной финансовой системы.

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