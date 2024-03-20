В Кремле пригрозили судами за изъятие доходов от активов РФ

В случае изъятия доходов от замороженных российских активов ответственные лица и государства ЕС столкнутся с "судебным преследованием на многие десятилетия", заявил Песков.

В случае решения ЕС изъять доходы от замороженных российских активов и передать их Украине Брюссель столкнется с "неизбежным ущербом", считают в Кремле. Такой шаг нанесет ущерб европейской экономике и имиджу ЕС "как надежного гаранта неприкосновенности собственности", заявил в среду, 20 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изъять 90 процентов доходов от активов РФ и направить в фонд, финансирующий поставки оружия Киеву.

В случае принятия этого решения ответственные лица и государства "станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", пригрозил пресс-секретарь Путина.

Предложение Борреля

Накануне Боррель сообщил, что на саммите ЕС 21-22 марта предложит направить 90 процентов доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины через Европейский фонд мира (EPF). По его оценке, подобная мера позволит выделять Украине, обороняющейся от российского вторжения, ежегодно около 3 млрд евро. Глава европейской дипломатии уточнил, что оставшиеся 10% доходов от российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Днем ранее стало известно о выделении Евросоюзом Украине еще 5 млрд евро на военную помощь в соответствии с решением Совета ЕС по иностранным делам. На эту сумму (то есть до 17 млрд евро) будет увеличен финансовый потолок Европейского фонда мира, средства войдут в специально созданный Фонд помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF). Новый фонд сосредоточится на увеличении совместных закупок у оборонной промышленности стран ЕС и Норвегии.

Принципиальное решение о передаче Украине доходов от замороженных российских активов Совет ЕС принял в январе после продолжавшихся многие месяцы обсуждений. Для изъятия самих замороженных активов у ЕС нет юридических оснований, заявляют в Брюсселе.

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