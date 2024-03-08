Чехия закупит 300 тысяч боеприпасов для Украины

Чехия смогла собрать достаточно средств для первой поставки 300 тысяч боеприпасов в Украину. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети X . Фиала поблагодарил все страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины у стран, не входящих в Евросоюз, а также добавил, что Прага намерена передать Киеву еще больше военной помощи. "Наша работа и помощь Украине на этом не заканчиваются. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее мужественной борьбе с российским агрессором", - написал политик.

Чешская инициатива военной помощи Украине

В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объявил о намерении страны в течение нескольких недель поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Закупить боеприпасы Павел предложил у третьих стран. По его словам, такая сделка стала бы возможной только при финансовом участии в ней других государств-союзников Украины.

Днем ранее, 7 марта, президент Чехии сообщил, что к инициативе по закупке снарядов присоединились 18 европейских стран, включая Францию и Германию. По его словам, Чехии удалось собрать сумму, достаточную для закупки первой партии боеприпасов.

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