Украина отразила новую российскую атаку на Харьков

В Украине отчитались о десяти сбитых российских дронах. Харьков в последнее время подвергается особенно мощным и систематическим бомбардировкам со стороны России.

Россия в ночь на воскресенье, 14 апреля, вновь нанесла удары с воздуха по украинскому мегаполису Харьков. По сообщению Воздушных сил ВСУ, в Харьковской области было сбито 10 дронов-камикадзе Shahed-131/136, выпущенных с территории Курской области РФ. Российские войска также выпустили четыре зенитные ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области.

По сообщению властей Харькова, целью российской армии вновь были объекты критической инфраструктуры в городе. В ряде районов Харькова возникли перебои с электроэнергией.

По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, накануне вечером в селе Веселое в результате российского удара были повреждены два частных дома, погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина. В Петропавловке в результате сброса боеприпаса с FPV-дрона был ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи.

Новая волна российских ударов по Украине

В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что за минувшие сутки российские войска нанесли по территории страны один ракетный и 109 авиационных ударов, произвели 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанося удары как по позициям войск, так и по населенным пунктам Украины. Под огонь российской артиллерии попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Российские войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. Город находится под обстрелами ежедневно. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков. Второй по величине город Украины, в котором до начала войны проживало 1,5 млн человек, находится всего в 40 км от границы с Россией. Эксперты полагают, что Россия путем массированных бомбардировок пытается вынудить население Харькова к эвакуации.