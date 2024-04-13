  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

Сергей Куприков
13 апреля 2024 г.

С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий зенитно-ракетный комплекс Patriot.

https://p.dw.com/p/4ej5A
Комплекс противовоздушной обороны Patriot
Комплекс противовоздушной обороны PatriotФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В целях укрепления Украины в ее оборонительной борьбе против России правительство Германии приняло решение о поставке Киеву еще одной системы противовоздушной обороны типа Patriot. Об этом сообщило федеральное министерство обороны в субботу, 13 апреля. Зенитно-ракетный комплекс поступает из запасов бундесвера и должен быть передан украинской стороне без промедления. Это решение принято из-за усиления ракетно-бомбовых ударов России по территории Украины, говорится в заявлении министерства.

"Мы идем в нашей поддержке Украины так далеко, как можем это сделать с учетом нашей собственной боеготовности", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий комплекс Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) за передачу ПВО Patriot и ракет к ней. "Спасибо, Олаф, за твое лидерство. Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - написал Зеленский.

Европейский парламент требует от стран ЕС поставок Patriot

11 апреля Европейский парламент отложил принятие решения о финансировании Совета ЕС в связи с неспособностью европейских стран поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы защититься от ракетных ударов России. По данным "Европейской правды", решение отложить утверждение бюджета Совета ЕС было принято по инициативе бельгийского депутата Ги Верхофстадта.

В своем выступлении он указал на новую серию российских ударов по украинской критической инфраструктуре и необходимости поставить Киеву дополнительные комплексы Patriot. При этом он, сославшись на данные главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, указал, что в ЕС имеется 100 таких систем, а Украина просит дать ей семь из них.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

"Европейский небесный щит": самое главное о новой системе ПВО стран НАТО

"Европейский небесный щит": самое главное о новой системе ПВО стран НАТО

Система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Германии, призвана укрепить защитный зонтик НАТО. Что нужно знать об этой инициативе, выдвинутой после вторжения России в Украину - у DW.
Политика28 сентября 2023 г.
Глава американского Центра анализа европейской политики Алина Полякова на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксперт: "Если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа"

Эксперт: "Если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа"

О том, как Вашингтон видит сегодня ситуацию с войной России против Украины, DW спросила Алину Полякову, главу американского Центра анализа европейской политики.
Политика18 февраля 2023 г.
Показать еще