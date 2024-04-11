Европарламент не принял бюджетное решение из-за Украины

Европарламент отложил решение о бюджете Совета ЕС, призвав его передать Украине необходимые комплексы ПВО Patriot и указав на новую серию российских ударов по украинской инфраструктуре.

Европейский парламент отложил принятие решения о финансировании Совета ЕС в связи с неспособностью европейских стран поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы защититься от ракетных ударов России. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил в соцcети X глава делегации Литвы в Европарламенте Андрюс Кубилюс.

Между тем, по данным "Европейской правды", решение отложить утверждение бюджета Совета ЕС было принято по инициативе бельгийского депутата Ги Верхофстадта. В своем выступлении он указал на новую серию российских ударов по украинской критической инфраструктуре и необходимости поставить Киеву дополнительные комплексы Patriot. При этом он, сославшись на данные главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, указал, что в ЕС имеется 100 таких систем, а Украина просит дать ей семь из них.

Предложение Верхофстадта поддержали 515 депутатов Европарламента, против проголосовали 62. "Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" - заявил Верхофстадт в соцсети X.

Решение имеет символическое значение

Вместе с тем, по мнению источника DW в Европарламенте, решение отложить утверждение бюджета имеет лишь символическое значение. По словам собеседника DW, речь идет о проявлении солидарности с Украиной, озвученном руководством фракции либералов, "однако вряд ли это каким-то образом повлияет на решение руководителей стран ЕС предоставить украинцам необходимые системы противовоздушной защиты".

При этом такой шаг является еще одним способом напомнить европейцам, что Украина срочно нуждается в противовоздушной защите, и в сложившейся ситуации необходимо использовать все имеющиеся средства, считает он.

Новые масштабные атаки РФ на Украину

Россия в ночь 11 апреля нанесла массированный комбинированный удар с воздуха по энергетический инфраструктуре Украины. "Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Кроме того, пострадал энергетический объект в Одесской области и была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В Харькове и области прогремело не менее десяти взрывов. Во время атаки под удар попали два подземных газовых хранилища "Нафтогаза".

По сообщению Воздушных сил Украины, в очередной атаке по территории Украины были задействованы бомбардировщики Ту-95 и истребители МиГ-31, выпустившие крылатые и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в ходе удара Россия использовала более 40 ракет и 40 дронов.

Накануне вечером российскими баллистическими ракетами был нанесен удар по Одесскому району, в результате чего погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, и пострадали еще 14 человек, в том числе четырехлетний ребенок. После предыдущей воздушной атаки РФ в ночь на 10 апреля в Одесской и Николаевской областях были повреждены энергообъекты.