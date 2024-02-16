Крым решил побороться за "скифское золото" в ЕСПЧ

Музеи аннексированного Крыма пожаловались в Европейский суд по правам человека на Украину и Нидерланды, передавшие Киеву "скифское золото". Каковы шансы на то, что решение переиграют?

В начале недели спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в комментарии российскому информационному агентству ТАСС заявил, что четыре крымских музея подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Культурные учреждения оспаривают решение о передаче Киеву "скифского золота", которое было частью их экспозиций до того, как артефакты в 2013 году отправились в Западную Европу в рамках выставки "Крым: золото и секреты Черного моря".

По словам Швыдкого, крымские музеи считают, что соответствующее решение суда в Нидерландах нарушает их права. Он отметил, что возможности "решить этот вопрос на территории Нидерландов иссякли", и поэтому музеи Крыма обратились в Европейский суд по правам человека, ожидая, что он "сможет восстановить справедливость".

Жалобы от имени четырех музеев аннексированного Россией Крыма по делу о "скифском золоте" поступили в ЕСПЧ еще в конце прошлого года, однако решений по этому делу пока не принято. Эту информацию сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос DW. "Мы можем подтвердить, что 5 октября 2023 года четыре музея Крыма подали жалобы в суд на Украину и Нидерланды. Жалобы были объединены в одно дело", - говорится в ответе ЕСПЧ.

"Скифское золото". Где было и как попало в Европу?

В 2013 году четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, музей-заповедник “Херсонес Таврический” и Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник - предоставили часть своих коллекций для выставки, отправившейся зарубеж. На момент аннексии Россией Крыма в феврале 2014 года экспозиция находилась в частном музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После окончания выставки встал вопрос, куда возвращать коллекцию: музеям в аннексированном Крыму или Киеву. И решался этот вопрос в нидерландских судах долго и сложно.

Артефакты на выставке в Амстердаме Фото: Bart Maat/dpa/picture alliance

Летом 2023 года Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение - о передаче экспонатов украинской стороне. Российский МИД назвал передачу нелегитимной. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение Нидерландов противоречит практике межмузейных обменов и "не соответствует моральным принципам". По ее словам, приняв его, Верховный суд Нидерландов "замаскировал фактическую кражу культурных ценностей".

Каковы шансы музеев Крыма на успех?

У России сейчас нет права обращаться в ЕСПЧ - она была исключена из Совета Европы в марте 2022 года, а с сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Если бы в ЕСПЧ обратилась Россия как государство, такую жалобу никто рассматривать бы не стал, пояснил DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере защиты прав человека. "Однако даже если эти музеи де-факто находятся под российской юрисдикцией, они имеют право подавать иск в ЕСПЧ, потому что действуют как юридические лица и обращаются в суд из-за (как они считают. - Ред.) нарушения их прав собственности", - отметил Дегтярев. При этом юрист считает, что "это дело имеет очень маленькие, фактически нулевые шансы на успех".

"Культурные ценности принадлежат государству Украина, и потому ни Украина, ни Нидерланды не нарушают прав собственности", - отмечает Дегтярев. Теперь ЕСПЧ должен решить, будет ли он заниматься рассмотрением жалоб крымских музеев. Решение может быть принято единолично судьей или комитетом, объясняет эксперт. "Если суд придет к выводу, что в деле есть спорное требование, тогда это заявление будет передано правительствам государств-ответчиков - для того, чтобы они предоставили свои комментарии", - подвел итог Дегтярев.

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