  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
КультураЕвропа

Крым решил побороться за "скифское золото" в ЕСПЧ

Виктория Власенко
16 февраля 2024 г.

Музеи аннексированного Крыма пожаловались в Европейский суд по правам человека на Украину и Нидерланды, передавшие Киеву "скифское золото". Каковы шансы на то, что решение переиграют?

https://p.dw.com/p/4cT7A
Один из артефактов
Один из экспонатов амстердамской выставкиФото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

В начале недели спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в комментарии российскому информационному агентству ТАСС заявил, что четыре крымских музея подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Культурные учреждения оспаривают решение о передаче Киеву "скифского золота", которое было частью их экспозиций до того, как артефакты в 2013 году отправились в Западную Европу в рамках выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". 

По словам Швыдкого, крымские музеи считают, что соответствующее решение суда в Нидерландах нарушает их права. Он отметил, что возможности "решить этот вопрос на территории Нидерландов иссякли", и поэтому музеи Крыма обратились в Европейский суд по правам человека, ожидая, что он "сможет восстановить справедливость". 

Жалобы от имени четырех музеев аннексированного Россией Крыма по делу о "скифском золоте" поступили в ЕСПЧ еще в конце прошлого года, однако решений по этому делу пока не принято. Эту информацию сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос DW. "Мы можем подтвердить, что 5 октября 2023 года четыре музея Крыма подали жалобы в суд на Украину и Нидерланды. Жалобы были объединены в одно дело", - говорится в ответе ЕСПЧ. 

"Скифское золото". Где было и как попало в Европу?

В 2013 году четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, музей-заповедник “Херсонес Таврический” и Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник - предоставили часть своих коллекций для выставки, отправившейся зарубеж. На момент аннексии Россией Крыма в феврале 2014 года экспозиция находилась в частном музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После окончания выставки встал вопрос, куда возвращать коллекцию: музеям в аннексированном Крыму или Киеву. И решался этот вопрос в нидерландских судах долго и сложно. 

Артефакты на выставке в Амстердаме
Артефакты на выставке в АмстердамеФото: Bart Maat/dpa/picture alliance

Летом 2023 года Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение - о передаче экспонатов украинской стороне. Российский МИД назвал передачу нелегитимной. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение Нидерландов противоречит практике межмузейных обменов и "не соответствует моральным принципам". По ее словам, приняв его, Верховный суд Нидерландов "замаскировал фактическую кражу культурных ценностей". 

Каковы шансы музеев Крыма на успех?

У России сейчас нет права обращаться в ЕСПЧ - она была исключена из Совета Европы в марте 2022 года, а с сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. 

Если бы в ЕСПЧ обратилась Россия как государство, такую жалобу никто рассматривать бы не стал, пояснил DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере защиты прав человека. "Однако даже если эти музеи де-факто находятся под российской юрисдикцией, они имеют право подавать иск в ЕСПЧ, потому что действуют как юридические лица и обращаются в суд из-за (как они считают. - Ред.) нарушения их прав собственности", - отметил Дегтярев. При этом юрист считает, что "это дело имеет очень маленькие, фактически нулевые шансы на успех". 

"Культурные ценности принадлежат государству Украина, и потому ни Украина, ни Нидерланды не нарушают прав собственности", - отмечает Дегтярев. Теперь ЕСПЧ должен решить, будет ли он заниматься рассмотрением жалоб крымских музеев. Решение может быть принято единолично судьей или комитетом, объясняет эксперт. "Если суд придет к выводу, что в деле есть спорное требование, тогда это заявление будет передано правительствам государств-ответчиков - для того, чтобы они предоставили свои комментарии", - подвел итог Дегтярев.

Смотрите также: 

"Скифское золото" вернулось в Украину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Один из артефактов

"Скифское золото" Крыма доставили из Амстердама в Киев

"Скифское золото" Крыма доставили из Амстердама в Киев

Национальный музей истории Украины, по словам руководства учреждения, будет хранить артефакты в Киеве до деоккупации Крыма. Руководство музея требует в этой связи беспрецедентной охраны коллекции.
Культура27 ноября 2023 г.
Один из артефактов

Нидерланды и Украина договорились о возврате "скифского золота"

Нидерланды и Украина договорились о возврате "скифского золота"

Украинская и нидерландская стороны подписали соглашение о возвращении коллекции "скифского золота" в Украину.
Конфликты22 ноября 2023 г.
Один из артефактов

Аннексия Крыма обернулась "головной болью" для музея в Амстердаме

Аннексия Крыма обернулась "головной болью" для музея в Амстердаме

Нидерланды не признают присоединение Крыма к России. И экспонируемые в Амстердаме артефакты из крымских музеев могут не вернуться на черноморский полуостров.
27 марта 2014 г.