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Скифское золото

Скифское золото - коллекция украшений, в которой представлены археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

Коллекция скифского золота, в которую входит более тысячи артефактов, была вывезена на выставку в археологический Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Россия аннексировала Крым. В конце августа выставка была официально закрыта, однако музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного суда или соглашения между сторонами.

Россия может оспорить решение о передаче скифского золота Украине

Россия может оспорить решение о передаче "скифского золота" Украине 08.12.2021

"Поскольку никто не хочет выходить из судебного процесса, то, с моей точки зрения, в следующем году дело должно быть подано в Верховный суд Нидерландов", - заявил Михаил Швыдкой.

Скифское золото: суд решил, но споры продолжаются

"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются 27.10.2021

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
На выставке

Скифское золото 26.10.2021

Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Так выглядит скифское золото (фото)

Так выглядит скифское золото (фото) 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
Суд в Амстердаме принял решение вернуть скифское золото Украине

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

Нидерландский суд отложил решение о скифском золоте из Крыма

Нидерландский суд отложил решение о скифском золоте из Крыма 16.07.2019

Суд в Амстердаме запросил у сторон дополнительную информацию. Окончательное решение ожидается через шесть-девять месяцев.
Суд в Амстердаме вынесет решение по делу о скифском золоте 11 июня

Суд в Амстердаме вынесет решение по делу о скифском золоте 11 июня 11.03.2019

Ранее суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото крымских музеев Украине, однако музеи аннексированного Россией полуострова подали апелляцию.

Куда вернется скифское золото: в музеи Киева или Крыма?

Куда вернется скифское золото: в музеи Киева или Крыма? 11.03.2019

11 марта Апелляционный суд Амстердама рассмотрит жалобу музеев аннексированного Крыма на решение о возврате Украине скифского золота, которое выставляли в Нидерландах. DW c фактами о деле.
Крымские музеи подали апелляцию на решение суда в Амстердаме о золоте скифов

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда в Амстердаме о золоте скифов 18.01.2017

Музеи аннексированного Россией украинского полуострова Крым подали в апелляционный суд Амстердама жалобу на решение окружного суда передать Киеву коллекцию скифского золота.
Дорогая победа Украины: Нидерланды передадут скифское золото в Киев (видео)

Дорогая победа Украины: Нидерланды передадут скифское золото в Киев (видео) 14.12.2016

После двух лет разбирательств суд Нидерландов постановил вернуть сокровища скифов на Украину. Правда, Киеву придется дорого заплатить за победу. Хранение экспонатов в музее Амстердама обойдется в круглую сумму.

Запад возлагает вину на Москву за трагедию в Алеппо - DW Новости (14.12.2016) 14.12.2016

Страны Запада жестко критикуют действия режима Асада в Алеппо. В Германии, например, говорят о том, что ответственность за судьбу гражданского населения несет и Москва.

Дорогая победа: сокровища скифов вернут Украине (14.12.2016) 14.12.2016

После двух лет разбирательств суд Нидерландов постановил вернуть сокровища скифов на Украину. Правда, Киеву придется дорого заплатить за победу. Хранение экспонатов в музее Амстердама обойдется в круглую сумму.
Директор музеев Кремля сочла решение суда Амстердама по скифскому золоту обоснованным

Директор музеев Кремля сочла решение суда Амстердама по скифскому золоту обоснованным 14.12.2016

Музейный фонд - это собственность государства, а не имущество отдельно взятого  музея. Предметы были вывезены с территории Украины, поэтому должны быть возвращены ей, заявила Елена Гагарина.
Победа Украины или позор Европы: споры по поводу скифского золота продолжаются

Победа Украины или позор Европы: споры по поводу скифского золота продолжаются 14.12.2016

По решению нидерландского суда экспонаты выставки в Амстердаме, предоставленные Киевом и Крымом, принадлежат Украине. DW выяснила, как на это отреагировали обе стороны громкого процесса.
Золото скифов, которое вернут Украине

Золото скифов, которое вернут Украине 14.12.2016

Древние сокровища Крыма были экспонатами выставки, которая прошла в Бонне и Амстердаме. Куда их возвращать? 14 декабря суд в Нидерландах принял решение в пользу Украины.

Золото скифов вернется на Украину (14.12.2016) 14.12.2016

Экспонаты крымских музеев, выставленные в Амстердаме, должны быть возвращены Украине, а не России. Такое решение вынес суд в Нидерландах.
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