Скифское золото - коллекция украшений, в которой представлены археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

Коллекция скифского золота, в которую входит более тысячи артефактов, была вывезена на выставку в археологический Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Россия аннексировала Крым. В конце августа выставка была официально закрыта, однако музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного суда или соглашения между сторонами.