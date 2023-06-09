Суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине

Верховный суд Нидерландов поставил окончательную точку в споре между Киевом и крымскими музеями. Музей Алларда Пирсона, в котором хранилось "скифское золото", обязан вернуть коллекцию Украине.

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 9 июня. Это означает, что музей Алларда Пирсона, в котором хранилось "скифское золото", обязан передать коллекцию Киеву, а не крымским музеям, откуда оно было отправлено в Нидерланды незадолго до российской аннексии Крыма.

В феврале 2014 года коллекция "скифского золота", насчитывающая несколько сотен экспонатов, была отправлена из крымских музеев на выставку в Нидерланды. После того как полуостров аннексировала Россия, возвращение коллекции стало предметом споров. Вернуть ее требовали как крымские музеи, так и Украина.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. В январе 2017 года российская сторона подала апелляцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция должна быть передана Украине. После этого музеи Крыма обратились в Верховный суд Нидерландов.

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