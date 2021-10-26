Так выглядит скифское золото (фото)

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
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В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.
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Музейный фонд - это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея. Предметы были вывезены с территории Украины, поэтому должны быть возвращены ей, заявила Елена Гагарина. (14.12.2016)
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