 Так выглядит скифское золото (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.10.2021

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Культура и стиль жизни

Так выглядит скифское золото (фото)

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.

  • На выставке

    Скифское золото

    Из крымских музеев

    Впервые скифские сокровища были показаны на выставке в Бонне в 2013 году. Почти все 550 экспонатов - из фондовых собраний музеев Украины. Из Бонна выставка в 2014 году поехала в Амстердам. И тут в дело вмешалась политика. Нидерланды не признают присоединение Крыма к России. Куда же теперь возвращать сокровища?

  • Серьги. V век н.э.

    Скифское золото

    Серьги V века

    После завершения выставки амстердамский музей сразу же вернул в Украину 19 объектов, одолженных у Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры. Кому возвращать скифское золото, взятое в Крыму, в Амстердаме не знают до сих пор. Пока спор продолжается, увидеть сокровища практически невозможно. Мы знакомим с бесценными археологическими находками, судьбу которых решает суд в Амстердаме.

  • Наплечная застежка. I век н.э.

    Скифское золото

    Узел Геракла

    Застежка из золота, украшенная бирюзой, выполнена в форме так называемого "узла Геракла". Это одна из излюбленных форм античных украшений. Предполагается, что название произошло от того, каким образом завязывал Геракл на груди шкуру убитого им немейского льва. В морском деле узел Геракла (петли, продетые друг в друга) называется сегодня прямым узлом.

  • Застежка из горного хрусталя с золотом. I век до н.э.- I век н.э.

    Скифское золото

    Дельфин сарматской царицы

    Эту застежку из горного хрусталя в виде дельфина нашли в Ногайчинском кургане, в захоронении женщины, жившей в конце I века до н.э. - I веке н.э. Судя по обилию золотых украшений и драгоценных камней, речь идет о царице или жрице. Находка имела огромную научную ценность: она позволила больше узнать о сарматских племенах. Возможно, археологи нашли захоронение легендарной царицы сарматов Амаги.

  • Бусы из золота, карнеола и стекла. I век н.э.

    Скифское золото

    Крымский карнеол

    Бусы в I веке н.э. делали в Крыму из золотых пластинок и колечек, отполированного стекла и карнеола. Карнеол - минерал красновато-розового, желто-красного или оранжево-красного оттенков. Его название происходит от цвета, напоминающего окрас ягод кизила. Название этой ягоды по-латински - Cornus. Но больше известно и укоренилось греческое название этого минерала: сердолик.

  • Меч. IV век до н.э.

    Скифское золото

    Драгоценное оружие

    Этот меч был найден в "Толстой могиле" - скифском кургане IV века до н.э., расположенном недалеко от станции Чертомлык Днепропетровской области. Центральная гробница, где был похоронен представитель скифской знати, оказалась частично разграбленной. Тем не менее, здесь нашли около 600 золотых украшений. Изображения крылатых львов, оленей, лошадей и орлов украшают золотые ножны меча.

  • Лаковые шкатулки. I век н.э.

    Скифское золото

    Пшеница на экспорт

    В позднескифском городище Усть-Альма на западном берегу Крыма выращивали пшеницу, рожь, ячмень, горох. Крымская пшеница шла на экспорт и особенно славилась в Греции. Зерном и определялось богатство Усть-Альмы. В одном из некрополей поселения были найдены эти уникальные китайские лаковые шкатулки. Им около двух тысяч лет. Шкатулки отреставрированы японскими мастерами.

  • Золотые украшения. I век н.э.

    Скифское золото

    Виноградная мишура

    Золотые декоративные украшения в виде листочков также были найдены в Усть-Альме. Скорее всего, образцом были виноградные листья, хотя некоторые ботаники в этом сомневаются.

  • Погребальная диадема и серьги. V век н.э.

    Скифское золото

    Незамеченная могила

    Одна из самых богатых находок некрополя Джурга-оба была сделана совсем недавно, в 2007 году. В склепе до этого побывали грабители, но это захоронение они не заметили. Здесь была похоронена представительница знати. Об этом говорят, в частности, золотая погребальная диадема с трилистниками и драгоценные серьги с сердоликовыми и гранатовыми вставками. Женщина умерла молодой: ей было не больше 25 лет.

    Автор: Ефим Шуман


  • На выставке

    Скифское золото

    Из крымских музеев

    Впервые скифские сокровища были показаны на выставке в Бонне в 2013 году. Почти все 550 экспонатов - из фондовых собраний музеев Украины. Из Бонна выставка в 2014 году поехала в Амстердам. И тут в дело вмешалась политика. Нидерланды не признают присоединение Крыма к России. Куда же теперь возвращать сокровища?

  • Серьги. V век н.э.

    Скифское золото

    Серьги V века

    После завершения выставки амстердамский музей сразу же вернул в Украину 19 объектов, одолженных у Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры. Кому возвращать скифское золото, взятое в Крыму, в Амстердаме не знают до сих пор. Пока спор продолжается, увидеть сокровища практически невозможно. Мы знакомим с бесценными археологическими находками, судьбу которых решает суд в Амстердаме.

  • Наплечная застежка. I век н.э.

    Скифское золото

    Узел Геракла

    Застежка из золота, украшенная бирюзой, выполнена в форме так называемого "узла Геракла". Это одна из излюбленных форм античных украшений. Предполагается, что название произошло от того, каким образом завязывал Геракл на груди шкуру убитого им немейского льва. В морском деле узел Геракла (петли, продетые друг в друга) называется сегодня прямым узлом.

  • Застежка из горного хрусталя с золотом. I век до н.э.- I век н.э.

    Скифское золото

    Дельфин сарматской царицы

    Эту застежку из горного хрусталя в виде дельфина нашли в Ногайчинском кургане, в захоронении женщины, жившей в конце I века до н.э. - I веке н.э. Судя по обилию золотых украшений и драгоценных камней, речь идет о царице или жрице. Находка имела огромную научную ценность: она позволила больше узнать о сарматских племенах. Возможно, археологи нашли захоронение легендарной царицы сарматов Амаги.

  • Бусы из золота, карнеола и стекла. I век н.э.

    Скифское золото

    Крымский карнеол

    Бусы в I веке н.э. делали в Крыму из золотых пластинок и колечек, отполированного стекла и карнеола. Карнеол - минерал красновато-розового, желто-красного или оранжево-красного оттенков. Его название происходит от цвета, напоминающего окрас ягод кизила. Название этой ягоды по-латински - Cornus. Но больше известно и укоренилось греческое название этого минерала: сердолик.

  • Меч. IV век до н.э.

    Скифское золото

    Драгоценное оружие

    Этот меч был найден в "Толстой могиле" - скифском кургане IV века до н.э., расположенном недалеко от станции Чертомлык Днепропетровской области. Центральная гробница, где был похоронен представитель скифской знати, оказалась частично разграбленной. Тем не менее, здесь нашли около 600 золотых украшений. Изображения крылатых львов, оленей, лошадей и орлов украшают золотые ножны меча.

  • Лаковые шкатулки. I век н.э.

    Скифское золото

    Пшеница на экспорт

    В позднескифском городище Усть-Альма на западном берегу Крыма выращивали пшеницу, рожь, ячмень, горох. Крымская пшеница шла на экспорт и особенно славилась в Греции. Зерном и определялось богатство Усть-Альмы. В одном из некрополей поселения были найдены эти уникальные китайские лаковые шкатулки. Им около двух тысяч лет. Шкатулки отреставрированы японскими мастерами.

  • Золотые украшения. I век н.э.

    Скифское золото

    Виноградная мишура

    Золотые декоративные украшения в виде листочков также были найдены в Усть-Альме. Скорее всего, образцом были виноградные листья, хотя некоторые ботаники в этом сомневаются.

  • Погребальная диадема и серьги. V век н.э.

    Скифское золото

    Незамеченная могила

    Одна из самых богатых находок некрополя Джурга-оба была сделана совсем недавно, в 2007 году. В склепе до этого побывали грабители, но это захоронение они не заметили. Здесь была похоронена представительница знати. Об этом говорят, в частности, золотая погребальная диадема с трилистниками и драгоценные серьги с сердоликовыми и гранатовыми вставками. Женщина умерла молодой: ей было не больше 25 лет.

    Автор: Ефим Шуман


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