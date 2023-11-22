Украина договорилась о возврате "скифского золота"

Украинская и нидерландская стороны подписали соглашение о возвращении коллекции "скифского золота" в Украину.

Министерство культуры и информационной политики Украины и археологический музей Амстердамского университета (Музей Алларда Пирсона) подписали соглашение о возвращении коллекции "скифского золота" из четырех крымских музеев в Украину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была отправлена из крымских музеев на выставку в Нидерланды. После того как полуостров аннексировала Россия, возвращение коллекции стало предметом споров. Вернуть ее требовали как крымские музеи, так и Украина. Верховный суд Нидерландов в итоге обязал вернуть коллекцию Украине.

"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения - знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину", - сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Нидерланды оплатят хранение экспонатов

Украина также поблагодарила нидерландскую сторону за решение не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Коллекция "скифского золота" состоит из экспонатов коллекции музеев "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", "Центральный музей Тавриды" и национального заповедника "Херсонес Таврический".

Судебные тяжбы между Россией и Украиной по поводу экспонатов продолжались девять лет.

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